Чтобы предотвратить развитие тяжелых форм онкологических заболеваний и ишемии, крымские медики решили внедрить новые технологии лечения. Теперь для этого будут применять новейший метод клеточной терапии и генотипирования.Операцию с клеточным методом в области сосудистой хирургии в первую очередь решили провести врачи Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского федерального университета.Сама технология заключается в том, что стволовые клетки, которые хирурги получают из жировой ткани или плазмы крови, размножают и вводят в необходимые зоны организма. Специалисты уверяют, такая терапия восстанавливает кровообращение, помогает избежать ампутации конечностей и даже летальных исходов в тяжелых случаях ишемии.- В сложных ситуациях развивается гангрена, и нам приходится прибегать к ампутации, человек остается инвалидом. Иногда спасти пациента уже нельзя, если прогрессирует почечная недостаточность. Клеточная терапия способствует росту внутренней оболочки сосудов, эндотелий. Теперь мы можем не только инициировать этот процесс, но усиливать и направлять его. Проходимость сосудов и кровообращение восстанавливаются, - отмечает сосудистый хирург высшей категории КММЦ Святителя Луки Крымского федерального университета Александр Цатурян.В ближайшее время крымские специалисты также планируют внедрить технологию клеточной хирургии и генотипирования для того, чтобы исследовать гены опухолевых образований. Такая методика поможет найти вакцину от рака.- Из опухолей берутся клетки, потом происходит культивирование клеточного материала, то есть мы его воспроизводим, а далее испытываем на нем различные препараты для подбора химиотерапии. Помимо этого, мы можем обучать определенные клеточные фракции, взятые из организма пациента, противодействию тем опухолевым образованиям, о которых мы получили информацию при генотипировании, - рассказывает заведующий отделением хирургии №2 КММЦ Крымского федерального университета Вячеслав Михайличенко. - Таким образом можно получить вакцину от рака, которая будет эффективна против конкретной опухоли.По мнению экспертов, на полуострове еще никогда не применялась клеточная терапия. Она является новым направлением в медицине, при которой ученые смогут искусственным способом восстановить любую клетку человеческого организма и вылечить заболевания разного вида.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымские ученые нашли новый сорт дерева с уникальной окраской листьевРастение обнаружили во время экспедиции в Джанкое (подробнее)В Крыму появится уникальная плавучая платформа для очистки водыПрибор будет отслеживать загрязнения с помощью цифровой голографической микроскопии (подробнее)