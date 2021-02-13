В День всех влюбленных насчет подарка придется поломать голову не только парням. Девушкам тоже нужно хорошо подумать о том, как же сделать приятно своему возлюбленному и покорить его сердце раз и навсегда. Главное, чтобы этот подарок не стал яблоком раздора в ваших отношениях, а 14 февраля – днем боли, слез и расставания. «Комсомолка» публикует подборку приятных презентов, которые смогут порадовать вашего партнера в День Святого Валентина.ВСЕ ПО СТАНДАРТУХоть все и привыкли к тому, что носки, пена для бритья и гель для душа стали первыми в стоп-листе подарков для парней, но сами мужчины так не считают. Многие из них рады получить такой нужный презент на 14 февраля. Дешево и сердито, но зато практично. Можно покупать отдельно, а можно взять целым набором – он обойдется дешевле. Средняя стоимость такого подарка может варьироваться от 400 до 1500 рублей в зависимости от марки.КОЛЛЕКЦИОННЫЙ АЛКОГОЛЬЕсли ваш парень - любитель эксклюзивного алкоголя, то такой подарок точно придется ему по вкусу. Не переживайте, если не сильны в марках и брендах алкогольных напитков. Необязательно иметь специальное образование в этой области. Можно просто учесть советы квалифицированного сомелье, который уж точно не посоветует плохого. Большинство мужчин отдаст предпочтение именно крепкому алкоголю – виски, коньяк или портвейн. Цена такого сюрприза варьируется от 1500 до 20 000 рублей, поэтому если вы не готовы отдать столько денег за качественный алкоголь, то лучше рассмотреть другие варианты подарков. Иначе неудачный презент принесет лишь головную боль и ужасное послевкусие.ХОББИВ длительных отношениях, когда вы знаете каждый шаг своей второй половинки, долго раздумывать над подарком не приходится. Чаще всего обращают внимание на пожелание или увлечения. Так, если ваш мужчина любит рыбалку, то отличным подарком станут новые снасти или специальный костюм. Для коллекционеров старого винила можно приобрести парочку эксклюзивных пластин Высоцкого или Битлз. Здесь же можно рассмотреть варианты на любой карман и вкус. Виниловые диски можно найти и за 200 рублей на барахолках, а качественные рыболовные снасти обойдутся не дешевле 3000 рублей.ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТЕсли у мужчины есть любимый магазин, то хорошим подарком станет сертификат на покупку любимой вещи. Для тех, кто часто ходит в спортзал или на курсы английского, можно подарить абонемент на эти услуги. Сертификат на такие услуги обойдется в среднем от 1000 до 5000 рублей.ДЕНЬ ДЛЯ ДВОИХВ выходной день можно смело устроить себе отдых только для двоих. Можно остаться дома и вдвоем приготовить романтичный ужин, а можно поехать куда-нибудь к морю, чтобы отдохнуть перед предстоящей рабочей неделей. Хорошим вариантом станет отель или СПА-комплекс.В среднем суточная путевка для двоих в хорошем номере обойдется в 5600 – 6000 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКружевное белье и съедобный букет: Топ-5 необычных подарков для девушек на 14 февраля«Комсомолка» предлагает свой вариант презентов ко Дню всех влюбленных (подробнее)