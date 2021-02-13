Коммунальная техника не успевает расчищать дороги Симферополя от снега

На улицах города будут работать 250 уборщиков. Фото: Администрация Симферополя

Уборщики МБУ «Город» с раннего утра расчищают улицы Симферополя. По информации пресс-службы администрации Симферополя, 250 сотрудников будут работать весь день, в две смены.

- Техника работает по маршрутам, - уточнили КП-Крым в администрации. - Конечно, в первую очередь проездные улицы и аварийно опасные участки. Но 10 машин на город при таком снегопаде точно чуда не сделают.

Директор МБУ «Город» Антон Гумен сообщил, что за ночь коммунальные машины обработали улично-дорожную сеть противогололедными материалами.

- Естественно, будем продолжать работы и днем, - отметил он. - Погода сейчас -10 градусов, идет небольшой снег, но на дороге и пешеходных зонах он будет таять, благодаря специальным химическим составам.

Улицы расчищают с ночи. Фото: Администрация Симферополя

Напомним, Крымский полуостров попал под влияние арктического циклона. На Южном берегу и в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер до 40 м/с. Температура воздуха упала до 5 градусов мороза днем и минус 10 ночью. С 13 по 18 февраля ожидается аномально - холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8° климатической нормы.

Крымские спасатели прогнозируют затруднения в работе аэропортов и вертолетных площадок, повреждение ЛЭП и линий связи, увеличение количества ДТП на автодорогах, случаи обморожения населения.

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