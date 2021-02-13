Коммунальщики устраняют последствия снегопада в Симферополе 13 февраля 2021 года . За сутки в столичном регионе выпало около 30 см снега, или 70% от месячной нормы осадков. По прогнозу снегопад будет идти до конца суток 13 февраля, в связи с чем в главке МЧС по Крыму начал работу оперативный штаб.На столичные дороги вышли 23 единицы техники, в том числе 10 машин для обработки противоледным реагентом, 9 тракторов и три снегопогрзчика. К вывозу снега МБУ «Город» привлекло 4 самосвала и технику «Крымавтодора».- Механизированным способом можем и убираем снег гораздо быстрее и в больших объемах, - отмечает директор МБУ «Город» Антон Гумен.На очистке улиц и остановочных павильонов работает 250 сотрудников МБУ «Город». Управляющие компании вывели на расчистку дворов 27 дворников.Из-за обильного снегопада в аэропорту «Симферополь» задерживается прибытие и отправление четырех воздушных судов. Их перенесли за полдень, когда снегопад немного утихнет. Однако по прогнозам синоптиков, очень сильный снег будет идти в Симферополе до конца суток 13 февраля.Для контроля за ситуацией МЧС организовало оперативный штаб. С помощью беспилотных летательных аппаратов спасатели мониторят обстановку в Ленинском районе на трассе «Таврида» и в Симферопольском районе. Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Во избежание чрезвычайных происшествий, проезд на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт для всех видов транспорта.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоммунальная техника не успевает расчищать дороги Симферополя от снегаГород продолжает заметать (подробнее)Крымские спасатели готовятся к авариям на ЛЭП и автодорогахВ восточной части Азовского моря возможно обледенение судов (подробнее)