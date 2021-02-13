Под Симферополем на гололеде столкнулись несколько десятков машин

На подъезде к Симферополю с северного направления на гололеде столкнулись несколько десятков автомобилей. Очевидцы сообщают, что машины крутило и разворачивало на скользкой и не чищенной дороге перед разворотом на поселок Гвардейское.- Это последствия ездунов и любителей летней резины, - считают одни комментаторы.- Передайте привет администрации Симферопольского района! Таких «трудяг» еще поискать надо, - пишут другие.Третьи пользуются моментом и рекламируют услуги рихтовки и покраски авто.Снегопад действительно привел к множеству аварий на центральных автодорогах полуострова. Очевидцы сообщают о ДТП на восточном и западном направлениях в сторону от столицы, где дорожное полотно оказалось под толщей снега и льда. При этом Минтранс РК сообщает о расистке почти 3 тысяч 600 км дорог. ГУП РК «Крымавтодор» вывел на дороги регионального и межмуниципального значения 104 единицы техники. Использовано более 1700 тонн пескосоляной смеси. Нна трассе «Таврида» задействовано 23 единицы техники. Работу в муниципалитетах обеспечивают муниципальные службы.В Симферополе убрано более 500 км дорог, использовано более 150 тонн реагента.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследствия снегопада в Симферополе 13 февраля 2021: сугробы по колено, задержка рейсов и беспилотники МЧС«Комсомолка» собрала все последствия снегопада в Симферополе 13 февраля 2021 (подробнее)На расчистку Симферополя от снега созывают добровольцевБронируйте лопаты заранее (подробнее)