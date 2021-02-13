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Происшествия

Под Симферополем на гололеде столкнулись несколько десятков машин

Автомобили развернуло на не чищенной дороге
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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