В Крыму прием у частного стоматолога едва ли не закончился трагедией. Врач из Нижнегорского района во время лечения зуба у ребенка упустил стоматологическую иглу, и она упала в пищевод шестилетнего пациента.Как сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Крым и Севастополю, у врача даже не было соответствующей лицензии на оказание услуг.В прокуратуре РК уточнили, что нерадивый врач упустил пульпоэкстрактор. Мальчика госпитализировали в медучреждение Симферополя, где доктора достали инородное тело. У ребенка зафиксировали ссадины пищевода. В связи с этим прокурор направил материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.- Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в рамках следствия будет дана правовая оценка действий частного стоматолога, - уточнили в Следкоме.Также сообщается, что против стоматолога было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНесовершеннолетняя крымчанка украла миллион рублей у родителей и сбежала в Магадан вместе с возлюбленнымПодростков нашли, вернули домой, но разлучать пару не стали (подробнее)Пенсионер из Евпатории вернул парню потерянный телефон, а он отблагодарил его поддельной пятитысячной купюройНаглый обман мужчина не простил и написал заявление в полицию (подробнее)