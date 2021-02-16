В Крыму гражданин США получил прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Брюс Уотс Бевен - супруг Татьяны Смекаловой, российского археолога. Пара проживает в Евпатории.- Я получила прививку еще в начале февраля, чувствую себя хорошо, никаких последствий нет. Позже муж прочел научную статью в авторитетном английском медицинском журнале The Lancet, где говорилось, что российская вакцина - высокоэффективная и безопасная. Это и повлияло на его решение привиться именно «Спутником V», - рассказала КП-Крым Татьяна Смекалова, заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. В. И. Вернадского.Получить разрешение на прививку в Крыму американцу было непросто, ведь иностранцы официально не могут вакцинироваться в России.- Сначала он попытался записаться на прививку как обычный гражданин, но ничего не получилось. Тогда я обратилась в правительство Крыма, написала письма министру здравоохранения РК и уполномоченному по правам человека Ларисе Опанасюк. Позже мне позвонили и пригласили на вакцинацию, - пояснила Татьяна Смекалова.На вопрос о том, не боится ли ее муж проблем с пересечением американской границы, археолог отметила, что он никогда не сталкивался с политизированными враждебными высказываниями или санкциями от США в свой адрес.- И я ездила в Америку, и он тоже. Мы с мужем коллеги, оба занимаемся естественно-научными методами в археологии. Познакомились на раскопках на Неаполе Скифском в 1993 году, продолжаем вместе работать, - пояснила археолог.Брюс Уотс Бевен получил прививку в Евпаторийской детской больнице. Американец отметил, что российская вакцина не опасна, и она ничем не хуже зарубежной.- Я отлично себя чувствую, даже удивился, что так не больно. В связи с вирусом живу в Крыму более 24 месяцев, поэтому решил привиться, - сказал Бевен журналистам.Американец рассказал, что женат на Светлане Смекаловой больше десяти лет. Пара периодически жила в Дании и Санкт-Петербурге. Кроме того, Брюс Уотс Бевен каждые полгода ездил в США, в родной штат Вирджиния.Татьяна Смекалова тоже периодически бывала на родине супруга. Последний ее визит в США был в 2019 году. Археолог отмечает, что приезжала в том числе, для работы с Национальным архивом в Вашингтоне. Проблем с передвижением до пандемии у пары не было, Татьяне Смекаловой открывали визу.Брюс Уотс Бевен хотел бы приехать на родину через несколько месяцев, но регулярных рейсов пока нет.- Прививка необходима, потому что путь предстоит долгий - с пересадками. Лучше путешествовать привитым, чем без вакцинации. Родственникам я не говорил, что сделал прививку, но наверняка мои две сестры одобрят этот шаг, - подчеркнул американец.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕвропейские политики хотят приехать в Крым ради российской прививки от коронавирусаВ странах Запада до сих пор существует проблема с иммунизацией от COVID-19 (подробнее)В Крыму началась массовая вакцинация от коронавирусаЗаписаться на иммунизацию можно с 18 января в поликлинике по месту жительства (подробнее)