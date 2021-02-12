Европейские политики и дипломаты изъявили желание приехать в Крым и привиться российской вакциной «Спутник V». Об этом КП-Крым сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.- Действительно, запрос на то, чтобы привиться вакциной российского производства есть. К нам поступили обращения с просьбой оказать содействие в приезде в Крым с целью сделать прививки от коронавируса, - заявил Гемпель.В первую очередь, речь идет о тех европейцах, которые посещали Крым в качестве народных дипломатов, и с ними уже налажены устойчивые деловые связи. Вторая категория желающих - это представители Европы, которые еще не были ни в Крыму, ни в России. Однако у них сложилось твердое мнение, что российская вакцина очень высокого качества.- С учетом того, что в Европе до сих пор существует проблема с вакцинацией, они хотели бы именно приехать в Крым и сделать здесь прививку. Мало того, я полагаю, что эти люди приедут сюда не инкогнито, а вполне открыто. Есть некоторые технические вопросы, которые нужно решить. Если нам все удастся сделать, то они приедут в ближайшее время. И мы обеспечим вакциной этих людей, - уточнил политик.При этом Гемпель отметил, что европейцы пока попросили не афишировать их имена и количество человек, которым требуется вакцина.В свою очередь, Иван Абажер, председатель Региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым «Паисия Хилендарского» сообщил, что запрос на прививки российской вакциной был и у представителей из Болгарии.- На меня вышли представители Болгарии, состоящие в международном объединении «Друзья Крыма». Это десятки наших союзников. Они сообщили, что хотят организовать поставку вакцины «Спутник V». Но дальше мы не стали двигаться, потому что мы не обладаем информацией, как к этому отнесутся официальные власти Болгарии. Изучаем вопрос, насколько это будет правильно с точки зрения международной дипломатии, - уточнил Абажер.Следует отметить, что пока официальных поставок российской вакцины в Европу и США нет. При этом в Крыму, как и во всей России, проходит массовая вакцинация от коронавируса. Вот только записаться на прививку могут исключительно граждане РФ. В этой связи остается загадкой, как дипломаты из стран Европы смогут получить свою инъекцию.В начале февраля в американской газете The Washington Post вышла статья о том, что «Спутник V» может добиться мирового успеха благодаря своим преимуществам. В частности, российская вакцина значительно дешевле, чем его западные конкуренты, и не требует такой инфраструктуры хранения при крайне низкой температуре, как западный аналог Pfizer. А на прошлой неделе британский научный журнал опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины. Исследования говорят, что препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму началась массовая вакцинация от коронавирусаЗаписаться на иммунизацию можно с 18 января в поликлинике по месту жительства (подробнее)Вакцина от коронавируса в Крыму: Где сделать и кому она положенаПрививки от коронавируса в Крыму начнут делать с 12 декабря (подробнее)