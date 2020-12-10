Вакцина от коронавируса в Крыму: Где сделать и кому она положена

На полуостров уже поступило 500 доз первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Фото: Архив "КП"

С 12 декабря в Крыму начнется иммунизация населения от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. «Комсомолка» решила ответить на основные вопросы о новой прививке от коронавируса.

КАКОЙ ВАКЦИНОЙ БУДУТ ПРИВИВАТЬ В КРЫМУ

На полуостров уже поступило 500 доз первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Речь идет о прививке от «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Разработчики вакцины заверяют - ее эффективность достигает 95%, поэтому иммунитет, который может сформироваться после укола, полностью защитит человека от ковида и возможных осложнений.

КТО ПОЛУЧИТ ВАКЦИНУ

Первую партию вакцины получат медицинские работники, которые непосредственно контактируют с ковидными больными и находятся в группе риска. Врачи смогут на добровольной основе пройти иммунизацию, но обязательным условием является отсутствие противопоказаний.

- Вакцинированы будут только те медработники, которые приняли самостоятельное добровольное решение привиться, и сообщили о нем руководству медицинского учреждения, где работают, - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ

Согласно официальной инструкции, вакцина предназначена только для лиц от 18 до 60 лет.

КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Специалисты отмечают, что перед иммунизацией каждому нужно пройти обследование. Прививку от коронавируса можно делать не всем. Так, на официальном сайте «Спутник V» указаны возможные противопоказания:

- Прививку не рекомендуют делать во время осложнений инфекционных и неифнекционных болезней, а также в период обострения хронических заболеваний. В таком случае вакцинирование лучше пройти через несколько недель после ремиссии.

- Вакцину нельзя делать детям до 18 лет, беременным и женщинам в период грудного вскармливания.

- Проходить иммунизацию не стоит во время ОРВИ любой сложности или инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этот период может подниматься температура, поэтому вакцина может не оказать нужного эффекта.

- Также с осторожностью нужно проводить вакцину людям с хроническими заболеваниями. Особенно, если болезнь затрагивает печень, почки, эндокринную систему, сердце, центральную нервную систему.

ГДЕ БУДУТ ПРИВИВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ

Иммунизация для медицинских работников будет проходить в 7-й городской больнице Симферополя, во 2-м родильном доме и в Симферопольской железнодорожной клинической больнице.

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