ФСБ задержала в Крыму готовивших теракт исламистов

Силовики обнаружили в лесном массиве тайник с боеприпасами. Фото: скриншот из видео

В начале февраля сотрудники ФСБ России в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержали 19 участников запрещенной на территории РФ международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».

Сегодня суд в Ростове арестовал 4 из задержанных. Под стражей они пробудут минимум два месяца.

Как стало известно КП-Крым от собственных источников в силовых структурах, среди задержанных террористов был и уроженец Севастополя.

Идеология террористов заключается в «такфиризме», что значит обвинение в «неверии». Это понятие подразумевает создание абсолютной формы правления в исламском государстве - «халифата».

Представители запрещенной организации не только пропагандировали свою идеологию и вербовали в нее людей, но и готовились к многочисленным террористическим актам на территории Северного Кавказа.

Силовики обыскали дома радикалов и нашли больше 40 экземпляров экстремистских материалов. А в Карачаево-Черкесской Республике в лесу обнаружили тайник. Там террористы прятали пулемет «РПК», автомат «АКМ», патроны, а также 3 килограмма тротила и «пояс смертника».

Сейчас обвинения по статье «организация и участие в деятельности экстремистской организации» предъявлены 10 экстремистам. Их заключили под стражу. Против террористов заведут и другие уголовные дела по результатам проведенных экспертиз изъятого оружия.

Проверки деятельности экстремистских организаций продолжаются.

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