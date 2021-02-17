ФСБ задержала в Крыму шесть предполагаемых членов экстремистской группировки

Задержанным грозит лишение свободы сроком от 15 лет. Фото: скриншот из видео

Во вторник 17 февраля в Бахчисарае, Симферополе, Советском и Белогорском районе прошли обыски в домах 7 крымских татар. Сотрудники ФСБ задержали 6 человек. На данный момент они находятся у силовиков на допросе. Задержанных обвиняют в участии в незаконной на территории РФ организации - «Хизб ут-Тахрир».

- Я защищаю одного из этих людей - это 58-летний Азамат Эюпов. Мой подзащитный в ФСБ заявил, что является гражданином Украины и к нему обязаны применять четвертую женевскую конвенцию 1949 года. Он является активистом крымской солидарности, участвовал в пикетах в Москве на Красной площади в июле 2019 года в поддержку крымскотатарских политзаключенных. Поэтому Азамат считает, что это чисто политическое преследование. Также под протокол заявил, что сотрудники ФСБ ему подкинули две исламские книги, предположительно относящиеся к «Хизб ут-Тахрир»*, - рассказал КП-Крым адвокат Эмиль Курбединов.

Сегодня всем шести подозреваемым будет избираться мера пресечения в Киевском районном суде Симферополя. Одному из них будет избрана мера в севастопольском Ленинском районном суде, потому что он уроженец Севастополя. Всем грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного.

- Скорее всего они будут взяты под стажу на момент следствия в следственный изолятор Симферополя, - добавил Курбединов.

Также он отметил, что за 7 лет работы юристом сталкивался с подобными делами многократно. По схожим обвинениям реальный срок получило уже больше ста крымских татар.

Напомним, на днях ФСБ РФ задержали в Крыму и Татарстане россиян, которые финансировали запрещенную на территории России международную террористическую организацию «Исламское государство». Они собирали деньги для боевиков, притворяясь благотворительной организацией.

Кроме этого, сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержали 19 участников запрещенной на территории РФ международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». *Запрещенная в России организация.

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