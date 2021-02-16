В Крыму и Татарстане задержали россиян, которые спонсировали исламских террористов

Помощники террористов пересылали им деньги больше 4 лет. Фото: скриншот из видео

В Крыму и Татарстане сотрудники ФСБ РФ задержали россиян, которые финансировали запрещенную на территории России международную террористическую организацию «Исламское государство»*.

Группа лиц создавала в интернете сообщества несуществующей благотворительной организации. Им на счета поступали деньги, которые в дальнейшем переводились за рубеж на нужды боевиков. Собирать средства удавалось 4 года подряд - с 2015 по 2019 год.

По месту проживания задержанных силовики произвели обыски. В ходе которых сотрудники ФСБ нашли сотовые, компьютеры, флеш-накопители, жесткие диски и другие предметы, имеющие отношение к незаконной деятельности.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Им может грозить лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*Запрещенная в России организация

Напомним, летом 2020 года ФСБ в Симферополе задержали пятерых террористов, которые планировали взорвать рынок. А осенью того же года Российское посольство предположило, что американские деятели помогают организовать террористические акты в Крыму.

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