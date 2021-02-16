В Крыму и Татарстане задержали россиян, которые спонсировали исламских террористов

Помощники террористов пересылали им деньги больше 4 лет. Фото: скриншот из видео
В Крыму и Татарстане сотрудники ФСБ РФ задержали россиян, которые финансировали запрещенную на территории России международную террористическую организацию «Исламское государство»*.
Группа лиц создавала в интернете сообщества несуществующей благотворительной организации. Им на счета поступали деньги, которые в дальнейшем переводились за рубеж на нужды боевиков. Собирать средства удавалось 4 года подряд - с 2015 по 2019 год.
По месту проживания задержанных силовики произвели обыски. В ходе которых сотрудники ФСБ нашли сотовые, компьютеры, флеш-накопители, жесткие диски и другие предметы, имеющие отношение к незаконной деятельности.
В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности». Им может грозить лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
*Запрещенная в России организация
Напомним, летом 2020 года ФСБ в Симферополе задержали пятерых террористов, которые планировали взорвать рынок. А осенью того же года Российское посольство предположило, что американские деятели помогают организовать террористические акты в Крыму.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хотели взорвать рынок: ФСБ задержала в Крыму пятерых террористов
Экстремисты оказались жителями республики с проукраинскими взглядами (подробнее)
Россия требует от США объяснений по поводу поддержки террористов в Крыму
Американский телеканал опубликовал сюжет, на который обратило внимание посольство РФ в США (подробнее)