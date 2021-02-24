Крымский полуостров очень любят съемочные группы. «Киношников» привлекает благодатный климат и прекрасные разнообразные пейзажи: горы, моря и степи. Причем в фильмах играют не только профессиональные актеры, но любители.- Срочно! Ищем дублера Евгения Дятлова! Много съемочных дней! – такой пост появился в соцсетях.Организаторы кастинга четко проговаривают требования к внешнему виду кандидатов:- Обязательно сходство по прическе и размерам одежды. Как вариант, мужчина с похожими по цвету волосами, который готов подстричься под актера.Параметры, которым должен отвечать дублер: рост 180-185 сантиметров, 54-ый размер одежды, 44-ый размер обуви.Сам же Евгений Дятлов, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, назвал и географические координаты места съемок телесериала «Золото»: Бахчисарайский район, село Многоречье.Оно расположено в живописной узкой долине у истока реки Бельбек, между горным массивом Бойка и хребтом Ай-Петри.В сериале канала НТВ «Золото», где главные роли играют Евгений Дятлов и Екатерина Волкова, действия разворачиваются в медвежьем уголке Восточной Сибири.Именно здесь геологи пытаются найти золотоносную жилу, поэтому в забытой Богом местности много искателей приключений, включая отъявленных негодяев, готовых лишить жизни человека за грамм драгоценного металла. Жестокое убийство не заставляет себя ждать.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГалкину замену не нашли, а 40-летний Плетнев похудел для роли юноши в фильме «Диверсант»Как в Крыму идут съемки третьего сезона знаменитого телесериала (подробнее)В Крыму COVID-19 и зима помешали съемкам продолжения ленты «Гардемарины, вперед!»Киногруппа Светланы Дружининой приедет на полуостров, когда станет теплее (подробнее)