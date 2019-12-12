Галкину замену не нашли, а 40-летний Плетнев похудел для роли юноши в фильме «Диверсант»

Дым костров, ленты медицинский бинтов на ветру, а под брезентовыми навесами наспех сколоченные столы и лавки.

Для "партизан" соорудили нехитрое жилье.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

А еще десятки людей в шинелях, фуфайках и кителях, давно вышедших из моды - такие только в кино можно увидеть.

Командный пункт на склоне Ай-Петри.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Да, в лощине по дороге на плато Ай-Петри идут съемки любимого многими телесериала «Диверсант».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/749347" frameborder="0"></iframe> "Диверсант -3": В Крыму на съемках телесериала жгут костры.Галина КОВАЛЕНКО

ГАЛКИНУ ЗАМЕНУ НЕ НАШЛИ

Главная интрига - кто будет играть персонаж Владислава Галкина?! Фанаты телесериала настолько прикипели сердцем в Калтыгину-Галкину, что вряд ли примут замену, даже если это будет Леонардо Ди Капри.

- Герой Галкина будет? - спрашиваю режиссера фильма.

- Опосредованно, - отвечает Дмитрий Иосифов. - Он будет участником событий, а как – это сюрприз. Другой актер Kaлтыгина играть не будет.

По сюжету все три героя должны быть в наличии. Ведь новый, третий сезон «Диверсанта» перенесет зрителей в 1942-й год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/749338" frameborder="0"></iframe> "Диверсант -3": В Крыму снимают продолжение культового телесериала.Разведчик попал в партизанский лагерь. Партизаны, чтобы успешнее бороться с фашистами, иногда переодеваются в немецкую форму. Вот такой "немец" и привел Леню Филатова к командиру, который простыл и парит ноги.Галина КОВАЛЕНКО

- Да, если рассматривать с точки зрения хронологии, то действия этой части происходят в том временном промежутке, что укладывается между 1 и 2 сезонами «Диверсанта», - объясняет Иосифов. - Но это будет отдельное кино, не похожее стилистически на предыдущие фильмы.

В массовке снимаются жители Ялты.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Сезон рассчитан на 4 серии, и все они будут сниматься в Крыму. Локации - Севастополь и его окрестности, Большая Ялта и пещерный город в Бахчисарайском районе.

Все четыре серии снимут в Крыму.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Действия происходят в оккупированном фашистами Крыму, сразу после сдачи Севастополя (июль 1942. - Ред.) Все события фильма закручены вокруг второй обороны Севастополя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/749344" frameborder="0"></iframe> "Диверсант -3": В Крыму на съемках телесериала актрису учат зашивать раны.Медик показывает на "ране"-накладке актрисе-медсестре , как правильно оказать помощь пострадавшим.Галина КОВАЛЕНКО

- Уже улетела вся верхушка, и армия обезглавлена. Эвакуация прошла несколько дней назад и нас засылают в город для ликвидации одного русского генерала. Он обладает важной секретной информацией и может попасть в руки к немцам. Наши командиры думают, что генерал – предатель. Нам приказано его устранить, - рассказывает Кирилл Плетнев, который играет лейтенанта Бобрикова.

ПОХУДЕЛ И ВЛЕЗ В СТАРЫЕ ГАЛИФЕ

Из актерского состава прошлых сезонов в новом «Диверстанте» только Алексей Бардуков и Кирилл Плетнев. Да и они не сразу решились на съемки.

Роль Лени Филатова исполняет Алексей Бардуков.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Когда год-полтора назад поступило предложение, то первая реакция - отказ, потому что не соответствуем возрасту героев, - рассказывает Алексей Бардуков. - Не хотелось испортить то, что было сделано, и произвести негативное впечатление на зрителей. Если «Иронию судьбы» смотрят под Новый год, то в мае каждый год показывают «Диверсантов».

Несмотря на сомнения любовь актеров к проекту взяла верх.

Кирилл Плетнев (справа), готовясь к роли Aлeкceя Бoбpикoва, стал больше уделять времени физической форме. Фото: kirycha79/Instagram.

- Чуть опоздали, но все равно здорово, - говорит Плетнев. - Сразу надо было снимать после второго сезона. Мне скоро лет, а играть приходиться 22-летнего паренька. Это же совсем другая энергетика. Мне кажется, что есть в этом какая-то большая неправда. За это время у меня три сына родилось. Два раза женился и один развелся. Поступил на режиссерский факультет, стал режиссером-сценаристом.

За пять месяцев до съемок актер взялся за себя - сел на диету: пятиразовое питание, все небольшими порциями. Программу рассчитал диетолог – под вес, рост и другие параметры тела.

- Под запрет попал шоколад, который я очень люблю, мороженое от которого тоже трудно отказаться, - признается «Бобриков».

«ДИВЕРСАНТА» СНИМАЕТ БУРАТИНО

Дмитрий Иосифов, режиссер фильма, стал кинозвездой еще в детстве, когда исполнил роль Буратино в одноименном фильме. Теперь об озорном мальчугане с длинным носом напоминают только карие глаза и ямочки на щеках, когда он улыбается. Сегодня Иосифову 54 года.

Дмитрий Иосифов, режиссер фильма.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Война мне близка, - рассказывает режиссер. - Я второе поколение после Великой Отечественной, если даже не первое. Родился в Минске и уже не застал войны, а только отголоски. Мы с другом как-то нашли парабеллум: настоящий боевой. Тогда отдали его взрослым.

Дмитрий Иосифов зарекомендовал себя, успешный режиссер многосерийных фильмов. На его счету сериалы «Екатерина», «Уходящая натура», «Лето волков», «Убойная сила-6».

ДОСЬЕ «КП»

Премьера телесериала «Диверсант» по одноименному роману Анатолия Азольского состоялась в 2004 году. Его действие разворачивается в 1942 году. Выпускники разведшколы - Леня Филатов (актер Алексей Бардуков), Алексей Бoбpикoв (актер Кирилл Плетнев) и Григорий Kaлтыгин (актер Владислав Галкин) в тылу врага выполняют суперcлoжные задания. Они ходят по острию ножа, играют в прятки со смертью, но всегда выходят сухими из воды.

В 2007 году на экраны вышел второй сезон «Диверсанта», где троица встретила весну 1945 года в Берлине. Победа. Война закончена. Пути героев на время расходятся.

Съемки третьей части сериала отложили из-за трагической смерти Владислава Галкина в 2010 году.

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