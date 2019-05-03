Семенович в Крыму нашла молодого любовника

Анна Семенович влюбилась не на шутку и завела себе молоденького парнишку. Бурная "love story" случилась в Севастополе на съемках фильма Светланы Дружининой, который продолжает трилогию "Гардемарины".

Крымский воздух пропитан энергией, которая наталкивает на разные шалости. Вот и секс-символ Аня Семенович после нескольких дней пребывания на полуострове не удержалась. Сначала запрыгнула на скакуна, потом подралась с актрисой Настей Макеевой. И вот, пожалуйста, служебный роман!

Кто супруг, а кто же тайный возлюбленный? Фото: Анна Семенович/Instagram

- Попробуйте угадать, кто на них мой муж, а кто любовник? Ваши варианты! – озадачивала актриса своих поклонников, разместив фотографию любовного треугольника в соцсети.

С одной стороны ее бережно придерживает молодой бравый солдат в старинной униформе и огромным фиолетовым фингалом под левым глазом, а с другой, сложив руки на животе, стоит пожилой вояка. Сама же Аня смущенно замерла между ними. Одета она, как и ее любовник и муж, в костюм 18 века, но всю картину смазывают розовые кроссовки.

Ее сумасбродная героиня, как задумал сценарист, вышла замуж за итальянца, начальника заставы в исполнении Александра Панкратова-Черного, но бегает налево к молоденькому герою Андрею Нестеренко.

Андрей Нестеренко, возлюбленный актрисы, тоже снимается в "Гардемаринах" . Фото: Андрей Нестеренко/Instagram

- Получил в глаз от Александра Панкратова-Черного, - признался актер Андрей Нестеренко и радостно заявил, - Вторую неделю живу в чужой эпохе с моей любовницей и ее мужем! Замечательные Аня Семенович и Александр Панкратов-Черный выложились сегодня на все сто, досняли совместные сцены на натуре. Впереди еще ждут встречи!

И напоследок не удержался:

- P.S. Аня, классные кроссовки!

Актрисе очень понравилось в Севастополе. Фото: Анна Семенович/Instagram

Анне Семенович, ясно дело, после такого скандала, ничего не оставалось, как вернуться в белокаменную.

- Анюта, посмотри, тебя здесь показывают! - коллеги, ехавшие с актрисой в одной машине в аэропорт, увидели возле дороги щит, на котором Семенович рекламирует квас.

Сама актриса чуть приуныла:

- До свидания, Крым! Всем пока. Кто со мной в Москву?! Полетели!

Во всей красе героиню Семенович можно будет увидеть на экране в 2020 году, когда запланирована премьера фильма.

В киноленте покажут события времен русско-турецкой войны: императрица Екатерина II поручает главным выручить из беды своего внебрачного сына. Гардемарины все делают на "отлично" и вдобавок помогают полководцу Александру Суворову выиграть сражение за город Кинбурн в 1787 году.

Поэтому у продолжения "Гардемаринов" масштабная география: Переславль-Залесский, Петергоф, острова Мальта и Крымский полуостров.

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