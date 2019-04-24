«В шесть утра я уже в гриме»: Семенович о начале съемок фильма «Гардемарины-4» в Крыму

В Севастополе началась работа над кинолентой «Гардемарины-4». В город-герой прилетела известный кинорежиссер Светлана Дружинина с командой.

- Я очень волновалась, спала перед съемками всего несколько часов (мне нужно было в 6 утра быть на гриме), - так описывает Анна Семенович свой первый день на съемочной площадке в Instagram.

Актриса овладевает секретами приготовления старинных блюд. Фото: Анна Семенович/Instagram

И восхищенно добавляет:

- Но когда увидела свои шикарные костюмы, декорации, своих партнеров по фильму, успокоилась и с огромным удовольствием работала весь день в кадре!

Анна Семенович снимается вместе с Александром Панкратовым-Черным. Фото: Анна Семенович/Instagram

Свой пост артистка дописывала уже на ходу:

- Я побежала в кадр с Александром Панкратовым-Черным!

Анне Семенович по душе новая роль. Фото: Анна Семенович/Instagram

Перед кинокамерами Семенович появилась в образе прекрасной секси-девушки 18 века.

Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей работают над фильмов в Севастополе. Фото: Анна Семенович/Instagram

Кинолента «Гардемарины-4» (второе рабочее название «1787» ) - это продолжение трилогии Светланы Дружининой, состоящей из кинолент «Гардемарины, вперед!» (1988г.), «Виват, Гардемарины!» (1991г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.).

В основе сценария история уже порядком повзрослевших гардемаринов и их наследников.

- У стариков-гардемаринов уже взрослые дети. Помните, наверное, как в «Гардемаринах» Софья провожала своего Алешу Корсака, которого играл Дмитрий Харатьян, уже с младенцем на руках. Мальчик вырос и превратился в молодого отважного мужчину. А у Анастасии Ягужинской с Сашей Беловым в свое время девочка родилась. Вот они и будут той самой молодой парой, - чуть приоткрыла занавес тайны Светлана Дружинина.

Киносъемки идут на берегу Черного моря. Фото: Светлана Дружинина/VK

Кинолента расскажет о событиях времен русско-турецкой войны: императрица Екатерина II дает главным героям поручение, от которого зависят жизни многих людей. И те по воле рока помогают полководцу Александру Суворову одержать победу в борьбе за город Кинбурн в 1787 году.

- Новый проект повествует об одной из страниц становления русского Крыма, участия в этом величайшего полководца Александра Суворова и еще раз покажет, что Крым, обильно политый русской кровью - наш, - отмечает кинорежиссер на своей странице в соцсети.

Дмитрий Харатьян играет роль Алексея Корсака, Александр Домогаров - Павла Горина, Михаил Мамаев - Никиту Оленева; Михаил Боярский - Сержа Де Брильи; Кристина Орбакайте – Екатерину II.

Также в фильме снимутся Всеволод Шиловский, Ольга Машная, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Эвклид Кюрдзидис и Александр Лазарев (мл.).

Надо сказать, что у киноленты «Гардемарины-4» довольно сложная судьба. О фильме заговорили еще в 2015 году, но только летом 2018 года фильм одобрили, появилась информация о выделении денег и началась подготовка к съемкам.

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