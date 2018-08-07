Михаил Боярский оживет: В Крыму Дмитрий Харатьян рассказал о начале съемок «Гардемарины-4»

СЕГОДНЯ 15:26 2018-08-07T16:22:11+03:00

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Знаменитый артист Дмитрий Харатьян не обделяет полуостров своим вниманием – Крым он любит и приезжает каждый год. В этот он раз стал гостем форума «Таврида».

Секс-символ 80-тых взошел на сцену под песню, которую сам же исполнил в киноленте «Гардемарины, вперед!».

- Совсем недавно Министерство культуры России и фонд кино подтвердили свою заинтересованность участия в новом проекте, который будет называться «1787» или «Гардемарины-4», - артист начал разговор с самого важного. - Светлана Сергеевна Дружинина (кинорежиссер, сценарист, - Авт.) уже начала подготовку. И с 25 августа начинаются съемки этого увлекательного, как я надеюсь, приключения.

Актер рассказал вкратце о фабуле фильма - это новая история уже порядком повзрослевших гардемаринов и их детей.

Затронув основные моменты сценария, артист беспокойно заерзал на стуле. Разволновался. И открыл страшную тайну:

- Оживет Михаил Сергеевич Боярский, которого, как вы помните, мы потеряли в крайних сериях «Гардемаринов» (актер играл в фильме дипломата Шевалье де Брильи. – Авт.). И опять эта романтическая история с Анастасией Ягужинской, которую он видит издалека и машет рукой.

Дмитрий так расчувствовался, что даже прочитал стихотворение поэта-романтика Геннадия Шпаликова: «По несчастью или к счастью, Истина проста: никогда не возвращайся в прежние места…»

Правда, призыв поэта он истолковал наоборот, и предположил, что продолжение "Гардемаринов" будет иметь успех.

Фильм «Гардемарины-4» или «1787» продолжит популярную трилогию Светланы Дружининой, состоящую из кинолент «Гардемарины, вперед!» (1988г.), «Виват, Гардемарины!» (1991г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.). Мини-сериал, снятый по роману Нины Соротокиной "Трое из Навигацкой школы", повествует о приключениях российских гардемарин XVIII века (звание унтер-офицера на флоте).

Сам же Дмитрий Харатьян занят не только судьбой киноленты, но фестивалем детского и семейного кино "Солнечный остров", который уже второй раз пройдет в начале сентября на территории Евпатории. Актер - президент "Солнечного острова"

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