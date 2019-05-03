«Ой, он мне на ногу наступит!»: Семенович укротила жеребца Цезаря в Севастополе

- Укротительница мустангов Анна Семенович! Йох-у-у! - актриса радостно засеменила с очень смирной на вид лошадкой.

- Фр-р-р-р! - зафыркала лошадка, услышав такое громкое заявление.

- Цезарь, не подведи, послушай меня - я тебя на камеру сниму, потом будешь выкобениваться! - стала успокаивать жеребца Анна и тут же забеспокоилась. - Ой-ой-ой, кажется, он на меня наступит!

Красотка весьма забавно выглядит: симпатичный с длинными хвостами фрак 18 века, а на ногах современные кроссовки.

Оказалось, что просто решила покрасоваться с конем во время паузы между дублями.

- Перерыв. Я время зря не теряла и укротила пару мустангов, - актриса щедро сдобрила свой пост в соцсети смайликами-улыбками. - Правда, один на меня наступил, а со второго я чуть не упала, но главное - верить в свои силы! Я обожаю лошадей, моя мечта - научиться круто кататься верхом, но на это никогда не хватает времени! Но я верю, что мечты сбываются, и эта тоже сбудется!

Семенович бесстрашно оседлала коня. Фото:ann_semenovich/Instagram

Но Анна успела все-таки посидеть верхом жеребце по кличке Апачи.

На съемочной площадке Семенович, кроме способностей к верховой езде, продемонстрировала и таланты к занятиям единоборствами.

- Юбку отдай! Моя!

- Нет, она мне тоже нравится!

- Она на мне лучше пойдет! пойдет!

После диалога две актрисы Анна Семенович и Анастасия Макеева не выдержали и начали смеяться: драка – это всего лишь шутка!

Анастасии Макеевой к лицу старинные одеяния. Фото: makeevan/Instagram

- Не поделили с Макеевой юбку, но главное поделили роли в этом потрясающем фильме! – такой пост украсил страничку Анны в соцсетях.

- Делю шмотки с Семенович, - призналась Настя. – А то все спрашивают меня, что я делаю в Севастополе!

Две артистки-красотки стали героинями фильма-продолжения "Гардемарины, вперед!", который снимает знаменитый режиссер Светлана Дружинина. Сейчас киногруппа работает на Крымском полуострове.

Анна стала женой Александра Панкратова-Черного. Фото:ann_semenovich/Instagram

Она играет роль взбалмошной жены итальянского военного в исполнении Александра Панкратова-Черного, который жутко ревнует свою сексуальную супругу. Надо отметить, что не зря, поводов для переживаний у командира заставы предостаточно.

Роль же Семенович - комедийная. И поэтому ей вполне можно подурачиться на съемочной площадке.

Пасху актриса встретила на материке - улетала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в другом проекте.

Съемки шли без нее несколько дней. Хотя из-за православного праздника процесс был чуть приостановлен. В Светлое Христово воскресение не было съемок в Севастополе. Все участники проекта, включая Михаила Боярского, исполнителя роли Сержа Де Брильи, отдыхали.

На Пасху киногруппа отдыхала. Фото: Светлана Дружинина/VK

И даже появился редкий кадр, где Боярский без своей знаменитой широкополой шляпы, видимо он снял головной убор, когда был на церковной службе.

Съемки в Севастополе идут полным ходом. Фото: makeevan/Instagram

Впереди еще много кадров и дублей, причем на Крымском полуострове снимается лишь часть сюжетов.

Кинолента «Гардемарины - 4» или «1787» - продолжение трилогии Светланы Дружининой, состоящей из фильмов «Гардемарины, вперед!» (1988г.), «Виват, Гардемарины!» (1991г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.).

- Отвечаю на ваш вопрос: о чем же будут новые «Гардемарины», - написала Светлана Дружинина на своей странице в соцсети. - Крым -1787 год. Несмотря на Манифест Российской Императрицы Екатерины и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный союз.

В ход идет все: бесстыдные сплетни, темные слухи, лживые статьи и газетах и грязные манипуляции с незаконнорожденным сыном Екатерины. Алексей Бобринский, которого послали в Европу на учебу, страстный картежник и буян. Слабостью молодого человека и воспользовались международные интриганы.

Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным гардемаринами и их взрослым детям. Верные друзья императрицы, выполняя задание, перегоняют судно с берегов Мальты на защиту южных границ России, в Крым. И по воле рока участвуют в боях при Кинбурне, помогая добыть победу самому Александру Суворову.

- Сценарий основан на исторических документах, сражение описано по реляциям Суворова А.В. фельдмаршалу Потемкину Г. А. , - отмечает кинорежиссер.

Четвертую часть саги, если все пойдет по плану, мы сможем увидеть на большом экране в 2020 году.

СПРАВКА «КП»

Актриса Анастасия Макеева - победительница конкурса «Мисс Краснодар-98» (1998) и «Мисс Академия России-2000» (2000), вице-мисс конкурса «Мисс МК-Европа» (2004) и вице-мисс «Мисс Вселенная, Россия» (2004).

Зрителям она известна по сериалам «Клуб», «Офицеры 2», «И все-таки я люблю», «Дом, милый дом».

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