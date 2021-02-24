В Крыму ответили на обвинения Украины против глав Совмина и Госсовета республики

За нарушение главам может грозить лишение свободы от 8 до 12 лет Фото: Архив "КП"

Главам Совмина и Госсовета Крыма прокуратура Украины предъявила обвинения в нарушении законов и обычаев войны.

Разговор идет о присвоении общественного имущества, которое находится на территории Крыма. Об этом рассказал руководитель украинской «прокуратуры АР Крым и города Севастополя» Игорь Поночовный.

- Обвинения выдвинули по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно за «Нарушение законов и обычаев войны». За нарушение главам может грозить лишение свободы от 8 до 12 лет, - написал Поночовный в Facebook.

О фамилиях личностей, фигурирующих в деле, следствие умалчивает. Однако и так понятно, что в 2014 году данные должности занимали Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

Кроме того, Поночовный добавил, что подозреваемые совершили недопустимые вещи - «национализировали» украинское госимущество. В том числе, винзавод «Массандра», «Черноморнефтегаз» и «Международный детский центр Артек».

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал КП-Крым, что со стороны Украины подобные поступки - очередная глупость.

- Последнее время у них явно происходит обострение, вероятно, вызванное приближающейся весной. К нам, чья территория находится в составе России, это никакого отношения не имеет. А в отношении украинских деятелей можно лишь вспомнить старую народную мудрость: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», - заявил эксперт.

При этом политолог добавил, что определенный смысл в этом заявлении есть. В Крыму за эти годы действительно произошло серьезное перераспределение собственности, которая до этого находилась под другим юридическим управлением.

- Но есть еще один очень важный нюанс - это общая ситуация. В последние несколько недель на Украине происходят весьма странные вещи. Идет активизация не только антироссийской риторики, но и деятельности, направленной против своих же граждан. Речь идет о небывалом в юридической практике событии, когда против деятеля оппозиции - гражданина Украины - вводят санкции без какого либо законного основания, - отметил Джаралла.

Удивительно, что в западном мире, в котором так много говорят о правах человека, почему-то эту новость проигнорировали.

- Помимо этого, произошло обострение в зоне боевых действий. Также фиксируется переброска войск на границу с Крымом. С точки зрения внутренней политики - Зеленский вытворяет непонятно что. Даже те люди, которые к нему ранее были настроены доброжелательно, полностью в нем разочаровались, - заключил политолог.

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