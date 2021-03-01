Усатые-полосатые: Топ-пять самых известных памятников котам в Крыму

Котиков в Крыму много, их с удовольствием фотографируют местные жители и туристы Фото: архив "КП"

В России 1 марта отмечают День кошек. В Крыму очень любят хвостатых - их не только фотографируют местные и отдыхающие, но и устанавливают здесь в честь них памятники! «Комсомолка» нашла пять самых известных скульптур, которые установили в честь кошек.

«Ученый кот» в Детском парке Симферополя

Ученый кот. Фото: Детский парк

«Поляна сказок» - пожалуй, одна из самых ярких достопримечательностей Детского парка в крымской столице. Еще в 60-х годах прошлого века здесь воссоздали персонажей пушкинских сказок. Конечно, появился и сказочный дуб из Лукоморья. А под ним – фигурка «ученого кота». На нем любят посидеть юные крымчане и набраться ума-разума. Сказочных персонажей отреставрировали в 2019 году, и они снова готовы встречать гостей.

Йошкин кот в центре Симферополя

Йошкин кот в Симферополе Фото: Архив "КП"

Новая скульптура вальяжно «расселась» на скамье в самом начале улицы Карла Маркса. Бронзового котика подарили городу скульпторы из Йошкар-Олы. В их родном городе Йошкин кот прижился еще в 2013-м, а в Симферополе его точная копия «поселилась» в 2018 году. Обаятельный улыбчивый персонаж быстро стал любимцем горожан и одной из достопримечательностей, около которой часто фотографируются туристы.

Кот Сосискин в Ялте

Кот Сосискин. Фото: vk.com

В 2018 году на набережной курортного города поселился бронзовый Сосискин. Скульптура установлена недалеко от памятника Ленину и главпочтамта. Поставить такой памятник предложил предприниматель Игорь Вяземский, он же стал одним из инициаторов установки памятника Михаилу Пуговкину, народному артисту СССР. Кот держит в зубах не рыбку, как его балаклавский коллега, а сосиски. Потому и прозвали его Сосискин. А идея изобразить котика именно с этой добычей появилась из легенды – мол, в послевоенное время был некий рыжий кот, который наведывался в дом к зажиточному генералу, где воровал сосиски. Их он приносил хозяйке, спасая ее от голода.

Балаклавский кот

Балаклавский кот. Фото: Иван Коваленко

Набережная имени Назукина - любимое место котиков. Хвостатые выжидают на берегу, пока моряки ловят рыбку. На угощение тут не скупятся, а потому часть свежего улова всегда достается котикам. Именно здесь, на набережной, было решено поставить трогательный памятник балаклавским котам с рыбой в зубах. Сам котик изготовлен из бронзы, а рыба - из силумина. Идея поставить такую скульптуру родилась у московского скульптора Андрея Следкова, а памятник поставили в 2017 году.

Памятник кошке в Гурзуфе

Скульптура появилась в городе в мае 2013-го. Фигурка кошки в натуральную величину отлита из бетона. Ее подарил Гурзуфу художник Олег Ларионов, отдыхавший в городе летом. Место для установки памятника нашлось на улице Чехова. Автор никак не назвал свое творение, чтобы местные жители самостоятельно это сделали. Теперь же ходит «легенда», что кошечку зовут Пенелопа, и она ждет, когда же приплывет ее хвостатый Одиссей.

Памятник кошке Пенелопе. Фото jalita.com

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