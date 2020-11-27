Забавное видео: В Балаклаве кот ловит рыбу «голыми руками»

Кот сам себя обеспечивает рыбой. Фото: кадр видео: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK

Полосатый котяра замер у края набережной Балаклавы, где на морской волне качаются кусочки хлеба. Наверное, хвостатый настолько голоден, что готов пообедать размоченными горбушками?!

Ан нет, молниеносное движение шустрых лап, всплеск воды и мурлыка под восхищенные возгласы очевидцев гордо удаляется восвояси цепко держа в зубах рыбеху.

- Мастер-класс по ловле рыбы от балаклавского рыбака, - такой пост сопровождает это забавное видео в одном из популярных крымских пабликов.

Да, не зря в Балаклаве даже установлен памятник коту - эти симпатяги являются негласной визиткой бухты.

Котиков чтут и на Южном берегу Крыма. Правда там до увековечивания в бронзе дело еще не дошло, зато там проживает удивительный «очковый кот».

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