Крым отметили на «кошачьей» карте России

15 Июль 2020 2020-07-15T10:57:02+03:00

Полуостров представлен котом Мостиком и горой Кошкой в Симеизе [фото]

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Обзор самых «кошачьих» мест страны создали этноблогеры Республики Марий Эл. На идею их вдохновила Йошкин кот, чья скульптура украшает столицу этого российского региона.

На карту Российской Федерации общественники нанесли посвященные мурлыкам памятные места, музеи, скульптуры и просто котов-звезд.

Кот Мостик Фото: кот Моста/Vk

Всего энтузиасты, обследовав страну от Крыма и Калининграда до Владивостока, выявили и обозначили 35 «мяукающих» мест России.

Достопримечательность Южного берега Крыма.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров представлен сразу двумя «мяу-мяу»: мега-звездой котом Мостиком и горой Кошкой в Симеизе.

Кота из Балаклавы на карте нет.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

А вот про Балаклавского кота в Йошкар-Оле почему-то забыли. Так же нет и симферопольского двойника Йошкиного кота.

Котокарту можно увидеть здесь, она размещена на сайте этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан».

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ИСТОЧНИК KP.RU