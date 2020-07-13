«Меняю профессию!»: Кот Мостик покидает стройку века

Рыжий мурлыка с первой сваи стал талисманом стройки века. Четыре года жизни отдал. Под чутким руководством кота берега Крымского полуострова и материковой России соединил чудо-мост. Пушистый за это время обзавелся и армией поклонников в соцсетях, где ведет странички.

Все шло хорошо, по графику. Хвостатый прораб сначала запустил через Керченский пролив автомобильное движение. Затем подошла очередь железной дороги: первыми пошли пассажирские поезда, а совсем недавно застучали колеса и грузовых составов.

Мостостроители же с началом эксплуатации моста разъехались по другим объектам, а мурлыка остался приглядывать за своим любимым детищем.

Рыжик кот, сидя под кондиционером, проверяет Крымский мост .Видео: кот Моста/VK

- Кто посмел меня обогнать?! Это я ловко придумал: сидя, да еще и под кондиционером, весь мост проверять, - закатав рукава работал хвостатый контролер.

И вдруг, как гром среди ясного неба, заявление Мостика:

- Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил. Оставляю чайку Валеру за главного, а сам меняю профессию! Угадаете, куда собрался? - такой пост появился на его страницах в соцсетях.

Чайка Валера остался за главного. Фото: кот Моста/VK

Заявление ошарашило поклонников. Они начали живо комментировать пост, делится эмоциями и возможными вариантами дальнейшей судьбы своего любимчика:

- На пенсию что ли? Рыбачить на креветок?! - было высказано предположение.

- Я же кот в самом расцвете сил! Какой отдых, - с негодование отверг рыжий эту версию.

Но фанатов уже не остановить: «Меняешь профессию? Может, станешь телеведущим?»; «Мостя! Сахалин или Амур? Там тоже мост нужен»; «Неужели в Простоквашино?».

Главный мостостроитель. Фото: кот Моста/VK

Гипотез много, но общее настроение выразил душевный комментарий одного из подписчиков кошачьей страницы: «У меня, как и у всех нас, котик Мостик ассоциируется только с Крымским мостом, это как единое неразрывное целое. Не представляю себе, чем же еще он будет заниматься. Совсем как-то грустно стало... Мостик, ты нас, пожалуйста, не забывай, радуй нас почаще хорошими новостями о себе, мы очень-очень любим тебя, любимчик ты наш ненаглядный!»

Подробности и детали станут известны чуть позже. КП-Крым в ближайшее время расскажет, где и кем будет работать кот Мостик.

Хотя кто знает, может это просто очередная шутка пушистого баловня, ведь такое уже случалось.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кот Мостик: «Ухожу! Испугались?»

Талисман Крымского моста поделился планами на будущее (подробнее)

Крымский мост разукрасили граффити: Кот Мостик и строитель украсили одну из опор

Рисунок увидят пассажиры поездов, которые едут на полуостров (подробнее)

Поклонники хотят украсить поезд через Крымский мост изображением рыжего кота

Символу стройки века исполнилось четыре года (подробнее)

Поклонники предлагают отлить в бронзе памятник коту Мостику

Талисман стройки века пробует себя в качестве фотомодели и делает селфи (подробнее)

Кот Мостик снял видео про выходной: Бегаю по стройке века и всех лично поздравляю. С Днем строителя! Всем молока!

Пользователи соцсети подарили стихи главному прорабу Крымского моста и подыскали невесту (подробнее)

Кот Моста: «Мяу! Строительный инстинкт подсказывает, надо жать зеленую кнопку!»

Главный прораб Крымского моста не взял отпуск летом, а продолжает работу (подробнее)

Кот Мостик: «Укладка рельсов моими глазами! А шпалы вообще на шпроты в банке похожи! Видите?!»

Главный прораб Крымского моста усердно трудится над железнодорожной частью объекта (подробнее)

Кот Мостик: «Передо мной даже КамАЗы притормаживают! Мяу!»

Главный прораб Крымского моста рассказал, как проводит летние деньки (подробнее)

Кот Мостик отметил трехлетие: ему накрыли стол с креветками

В подарок символ моста получил медаль с надписью «Главный начальник» (подробнее)