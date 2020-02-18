Куда уехали и чем теперь занимаются строители Крымского моста

Поезда «Санкт-Петербург - Севастополь» и «Москва - Симферополь», проехав по Крымскому мосту, победно заявили о завершении стройки века. Здесь ударно трудились 15 тысяч монтажников, сварщиков, арматурщиков, крановщиков, водителей, инженерно-технических работников.

Опыт, полученный на стройке века, помогает в работе на других объектах. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

За четыре года строители самого длинного моста в России (протяженность - 19 километров. – Ред.) приобрели бесценный опыт, который сделал их востребованными специалистами.

Высококвалифицированные газоэлектросварщики всегда в цене. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

- На сегодняшний день мостостроители работают в семи регионах России: от Москвы до Приморского края, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Инженерно-технические работники, которые строили Крымский мост, нашли работу в других регионах страны. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

И теперь инженеры и рабочие возводят мосты, автомагистрали и гидротехнические сооружения, применяя технологии, созданные специально для Крымского моста.

Бригада из Тюмени, например, на Дальнем Востоке строит мост на автостраде, которая соединит южные районы Приморья и три порта: Владивосток, Находка и Восточный. А на Ямале тюменцы занимаются автомобильным переходом через реку Пур, чтобы связать населенные пункты с «большой землей».

Специалисты из Ярославля внесли свой вклад в переправу через Кожуховский затон на юге Москвы, а теперь занимаются автомобильным мостом, который соединит территорию бывшего завода имения Лихачева с проспектом Андропова.

Трудятся в белокаменной и сотрудники мостоотрядов из Серпухова, Рязани и Коломны. Они строят участок Северо-Восточной хорды, которая свяжет воедино округа мегаполиса. Коломенские мостовики также работают и на Юго-Восточной хорде.

Мостовики из Чебоксар теперь соединяют берега Свияги в Татарстане, а бригада из Новороссийска уже строит причал в своем родном городе.

Строители из Ростова-на-Дону, которые пришли в проект Крымского моста первыми и работали на объекте до финальных рельсов, переехали в Волгоград. Там они строят мост через Волго-Донской судоходный канал, который войдет в состав обхода Волгограда.

Мостостроители из Нижнего Новгорода, которые уехали со стройки века последними, готовятся к строительству моста через Волгу в Самарской области: почти 4-километровый переход войдет в состав транспортного коридора «Европа - Западный Китай». На этом объекте также будет трудится мостоотряд из Кирова.

- Радует, что команда востребована и трудится на новых объектах. В мостоотрядах много молодых специалистов. Они работали на Крымском мосту вместе с бамовцами и переняли уникальный опыт. Теперь это помогает им самостоятельно решать непростые технологические задачи в разных регионах страны, - отмечает Александр Островский, генеральный директор компании «СГМ-Мост» (предприятие генподрядчик строительства Крымского моста. – Ред.)

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