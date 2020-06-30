По Крымскому мосту пошли первые товарные поезда

По Крымскому мосту стартовало движение грузовых поездов. Как и было намечено, 30 июня 2020 через Керченский пролив, навстречу друг другу, прошли два состава.

Как передает корреспондент КП-Крым, поезд из Крыма повез на материковую часть России продукцию предприятий республики, а вот встречный поезд был гружен топливом в цистернах, цементом и удобрениями.

Первый грузовой состав для Крымского моста был сформирован в Севастополе еще 27 июня. В 11 вагонах на материковую часть РФ поедет известняк с Балаклавского рудоуправления, который обладает необходимой прочностью и не содержат вредных примесей.

Поезд прошел по туннелюФото: Никита ПОЛЬКО

Стоит заметить, что запуск грузового ж/д сообщения по мосту должен был состояться в декабре 2019 года. Но дату пришлось менять, чтобы наладить транспортную инфраструктуру на подходах к мосту. Кроме этого, товарным поездам пришлось задержаться из-за переноса участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город.

В Министерстве транспорта России рассчитывают, что запуск грузовых поездов по Крымскому мосту сможет снизить цену на перевозку товаров в Крым и обратно примерно на 30-50%. Это означает, что в будущем грузовое ж/д сообщение должно повлиять на стоимость продукции для жителей полуострова. Ведь до сегодняшнего дня, например, топливо доставлялось в Крым через паромную переправу.

В этом году грузопоток по мосту через Керченский пролив должен достигнуть трех миллионов тонн. В перспективе через Крымский мост также могут идти товары на экспорт через морские порты полуострова.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ В КРЫМ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

По мнению министра транспорта России Евгения Дитриха, после запуска товарных поездов доставка грузов в Крым станет более доступной и гарантированной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/787812" frameborder="0"></iframe> Запуск грузовых поездов 30 июня через Крымский мост.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что все годы, когда Крым находился в составе России, для республики главной проблемой оставалась доставка на полуостров топлива и строительных материалов. Теперь же эта проблема решенаНикита ПОЛЬКО

- В прошлом году, когда доставка грузов шла через Керченскую паромную переправу, мы имели большие проблемы с логистикой, ведь в целом за год переправа была закрыта 45 дней. Теперь этой проблемы не будет, - заявил Дитрих, слова которого передает корреспондент КП-Крым.

ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и министр транспорта РФ Евгений ДитрихФото: Никита ПОЛЬКО

По словам министра, Крымский мост рассчитан на пропуск 13,5 миллиона тонн грузов и пропуск 14 миллионов пассажиров в год.

- Те 47 пар поездов, которые могут проходить по мосту, станут реальной помощью в экономическом развитии Крыма, - заключил Евгений Дитрих.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что все годы, когда Крым находился в составе России, для республики главной проблемой оставалась доставка на полуостров топлива и строительных материалов.

- Теперь этой проблемы нет после запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту, -сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

СПРАВКА «КП»

Напомним, что Крымский мост начали строить в 2015 году. Спустя три года - 16 мая 2018-го - была открыта его автомобильная часть. Пассажирские поезда пошли через Керченский пролив в декабре 2019 года. А вот запуск грузовых поездов пришлось перенести. В ноябре 2018 года строители железной дороги нашли памятник археологии - торговое поселение, построенное еще в IV веке до нашей эры. Участок трассы железнодорожной линии пришлось перепроектировать и переносить его на 140 метров южнее. Из-за этого ж/д подходы к Крымскому мосту подорожали на 3,38 миллиарда рублей.

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