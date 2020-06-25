Доставка грузов в Крым может подешеветь на 50% после запуска товарных поездов по мосту
В Министерстве транспорта Крыма спрогнозировали снижение цен на перевозку грузов в республику на 27-50 процентов после запуска товарных поездов по железнодорожной части Крымского моста.
- Доставка грузов подешевеет благодаря исключению из транспортной цепочки стоимости услуг железнодорожной паромной переправы. В зависимости от класса и рода груза снижение может составить от 27 до 50 процентов, - уточнили в Минтрансе Крыма.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что грузовая и железнодорожная инфраструктура портов на полуострове готовится к открытию железнодорожного сообщения с 1 июля.
Сегодня идут работы по обеспечению транспортной доступности терминалов и обработке грузов в морских портах. В частности, тех, где обрабатываются инертные материалы, пакетированные и тарно-штучные грузы, а также зерновые и генеральные грузы.
По данным Минтранса республики, в Крым планируют поставлять товарными поездами зерно из средней и южной части России. Пока идут переговоры. Позже судовые партии смогут отправляться в Сирию, Египет, Турцию и в страны Европы.
Напомним, что движение грузовых поездов по Крымскому мосту планируют запустить с 1 июля 2020 года. Ранее была назначена дата 1 июня, но ее перенесли на месяц, чтобы обустроить транспортную инфраструктуру и сохранить древнюю усадьбу, найденную в 2018 году при строительстве подходов к мосту.
КСТАТИ
Крымская железная дорога уже начала принимать заявки на перевозку грузов по мосту. Принят соответствующий документ. Заявки нужно подавать грузополучателям, грузоотправителям и владельцам подвижного состава.
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ИСТОЧНИК KP.RU