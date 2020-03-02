За зиму по Крымскому мосту проехали свыше 700 тысяч машин и 220 поездов
На Крымском мосту подвели итоги зимнего сезона: за декабрь, январь и февраль по мосту проехали свыше 700 тысяч машин, в том числе 160 тысяч грузовиков и 10 тысяч автобусов.
- Автопоток вырос на 17,5 процентов по сравнению с прошлой зимой, - сообщили в инфоцентре « Крымский мост».
Самая большая интенсивность движения в обе стороны отмечена в декабрь: более 278 тысяч автомобилей пересекли Керченский пролив перед новогодними праздниками. Зимний рекорд трафика зафиксирован 4 января, когда Керченский залив пересекли 11 тысяч легковушек, автобусов и грузовиков.
Не было сбоев и в сезон штормов.
- Максимальная штормовая нагрузка пришлась на 26 февраля, когда порывы ветра в проливе достигали 26 м/с., - отметили в ведомстве. - Наша автоматическая система управления дорожным движением подсказала водителям комфортный режим езды по мосту в этих условиях.
Но в целом рекомендаций сбавить скорость из-за ненастья было не много. И в непогоду дорога работала в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное сообщение между полуостровом и материковой Россией.
СПРАВКА «КП»
Автодорожная часть Крымского моста, которую торжественно открыли в мае 2018 года, уже приняла более 9 миллионов машин. Контроль за переправой через Керченский пролив идет круглые сутки: за работу четырехполосной автотрассы отвечают 150 сотрудников и 38 единиц дорожной техники; почти сотня специалистов следят за эксплуатацией двухпутной железной дороги через Керченский пролив. Более 220 пассажирских поездов прошли по мосту за два месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU