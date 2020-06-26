2020-06-26T17:03:34+03:00
Экономика

Грузовые поезда по Крымскому мосту пойдут 30 июня

По мнению министра транспорта Евгения Дитриха, запуск товарных составов поможет снизить цену доставки грузов
Надежда ДАЦЮК
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Железнодорожное сообщение с Крымом было открыто 23 декабря 2019 годаЖелезнодорожное сообщение с Крымом было открыто 23 декабря 2019 годаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Грузовые поезда по Крымскому мосту пойдут 30 июня. Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», составы пойдут с материка и полуострова навстречу друг другу.

- Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение. По первому пути в сторону материковой России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. По второму пути встречного направления проследует состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами, - говорится в сообщении инфоцентра.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что стоимость перевозки грузов снизится на 30-50%. По его словам, запуск товарных поездов по мосту - это шаг на пути экономического развития Крыма.

- Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов – зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката снизится в среднем на 30-50%, - сказал Дитрих.

Напомним, что автомобильная часть крымского моста была запущена 16 мая 2018 года, а пассажирские поезда начали ходить 23 декабря 2020 года. Запуск грузовых поездов перенесли, чтобы наладить транспортную инфраструктуру на подходах к Крымскому мосту и желанием сохранить античную усадьбу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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