«Коты греют Ялту своим теплом»: На Крымском полуострове начался отопительный сезон

Фото: кадр видео Юрий Зинченко/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Довольно обшарпанная теплотрасса, а ней целое лежбище котиков, не морских, а простецких бесхозных мурок и пушков. Мурлыки блаженствуют на теплых трубах, мало обращая внимания на «папарацци», затеявшего видеосъемку.

- Официальное открытие ялтинского отопительно-курортного сезона. Спасибо! Котики довольны! – такой пост сопровождает этот короткий ролик, размещенный в популярном крымском паблике.

Пользователи соцсети охотно прокомментировали видео: «В некоторых домах батареи холодные, вот котики и греют трубы в Ялте, чтобы было теплее в домах»; «Прелесть! Чуть позже на трубах будут бомжи греться».

Нашлись и завистники: «Везет кошкам – ни ковида, ни доллара под 80 рублей, ни Америки, ни тещи!»; «Кто-то всем доволен. Ура!»; «Ах! Как им вольготно и тепленько».

Ялта славится своими котами, один только «очковый» кот, с мистическим взглядом, чего стоит!

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