По стопам скандальной «Аленки»: Художник из Севастополя поставил в городе странный памятник

Местные жители прозвали скульптуру "Дама с собачкой". Геннадий Сидоров / ВК

Скульптура, которая на днях появилась на одной из лавочек около ветеринарной клиники в Севастополе, не сильно впечатлила местных жителей. Кому-то не понравился внешний вид девушки, а кого-то просто не устроил факт, что памятник находится на улице и занимает место на скамейке.

Художник вдохновился скульптурой Гарри Поттера в Лондоне. Фото: Геннадий Сидоров / ВК

«Даму с собачкой», как прозвали ее жители города, установили на этих выходных на Северной стороне около автобусной остановки. Золотая красавица поселилась на улице Челюскинцев возле ветеринарной клиники. Стройная барышня сидит в расслабленной позе прямо на лавочке, а рядом с ней - маленькая лохматая собачка. И если песик получился милым, то о ее хозяйке так не скажешь…

Барышня сидит в расслабленной позе прямо на лавочке, а рядом с ней - маленькая лохматая собачка. Фото: Геннадий Сидоров / ВК

- Местная «Аленка». Отлично выглядит все, пока не видно лицо, - шутят в комментариях. - Все уместно, и классно исполнено, но лицо... Похоже, им занималась собака подрядчика.

"Все уместно, и классно исполнено, но лицо...", - шутят пользователи соцсетей. Фото: Геннадий Сидоров / ВК

Но у художника, который создал эту красоту, совсем другое мнение. Василий Мирошниченко, в прошлом военнослужащий, вдохновившись новостным репортажем о лондонской скульптуре Гарри Поттера, решил создать свой памятник, но в Крыму.

- Меня поддержал мой друг директор ветеринарной клиники, который и помог купить материалы и выделить место на улице около его клиники, - рассказывает КП-Крым автор памятника.

В октябре художник уже приступил к созданию фигуры, а к Новому году она была полностью готова. Установить ее решили в конце февраля. Подготовили место, поставили скамейку, несколько клумб и высадили цветы.

- Всего несколько дней здесь сидит моя фигурка. Я ее назвал «Ассоль», но люди прозвали ее Аленкой, как ту прославившуюся из Нововоронежа. Я и не возражаю. Главное, чтобы нравилось, - говорит художник. - Сюда приходят и взрослые, и дети. Фотографируются и веселятся. Все получилось так, как я и хотел.

Но радость Василия Мирошниченко длилась не долго. Утром 26 февраля представители городской власти пришли на улицу Челюскинцев и попросили убрать новый памятник, так как его никто не согласовал с администрацией.

Однако художник не отчаивается. Признается: если людям сильно понравится, то убирать забавный памятник не будут и попробуют договориться с властями. В будущем в планах у Василия открыть целый парк, в котором будет много разных и интересных скульптур.

- В городе же должно быть что-то доброе, нежное, ласковое и вызывать улыбку, а Ассоль с этим прекрасно справляется, - заключает художник.

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