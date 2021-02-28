«Наглый лжец и мерзавец»: В Крыму ответили на слова Порошенко об обмане жителей полуострова

Заявление Петра Порошенко не нужно воспринимать всерьез, считает политолог Фото: Архив "КП"

Слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о жалости и сочувствии крымчанам являются наглой ложью и провокацией, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее Порошенко решил выразить сочувствие жителям полуострова, так как, по его словам, семь лет назад российские власти их нагло обманули. Поэтому Москва не смогла обеспечить республику бесперебойным электричеством и водоснабжением, а присоединение не стало для них «манной небесной».

- Наглый лжец и мерзавец. Это самый кровавый президент за всю историю Украины, который однажды пришел к власти только лишь для того, чтобы еще больше набить свои карманы. Но это стоило ему человеческих жизней, - говорит КП-Крым политолог.

По словам эксперта, словам бывшего президента незалежной не стоит доверять, ведь этот человек всегда выступает с бестолковыми заявлениями и не имеет собственного достоинства.

- Человек, предавший свой народ и свою страну, не имеет права выражать какое-то сочувствие и говорить, что кто-то кого-то обманул. Достаточно взглянуть на то, как он обманул свой народ, и то, во что он превратил Украину. И станет ясно, что слова этого человека – наглая ложь, - отмечает политолог.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года в последствии народного референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение. Тогда Украина и другие страны Европейского союза не признали такое решение и назвали это аннексией.

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