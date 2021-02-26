«Будем преследовать организаторов блокад»: Председатель Госсовета Крыма ответил на обвинения Украины

Крым стал российским регионом в марте 2014 года Фото: Архив "КП"

Комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного Крыму Украиной, завершит работу в ближайшее время. Скоро будут объявлены все цифры по сумме убытка, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

- За 25 лет нахождения в составе Украины на полуострове не было создано никакой собственности, не было вложено ни копейки на поддержку существующей собственности, которая досталась от СССР, - отмечает председатель Госсовета РК. - В результате Крыму был нанесен колоссальный экономический ущерб, исчисляемый миллиардами. И не в гривнах, а в основной валюте Украины - долларах США. Комиссия по оценке этого ущерба завершит работу в ближайшее время.

Напомним, что национализированное на полуострове в 2014 году имущество Украина считает своим. Ранее Киев выдвинул главе Совмина РК Сергею Аксенову и главе Госсовета Крыма Владимиру Константинову обвинения в «нарушении законов и обычаев войны» путем «присвоения общественного имущества».

Комментируя этот шаг властей соседнего государства, Владимир Константинов отметил, что в вопросе принадлежности имущества нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, «при незаконной передаче» Крымской области в 1954 году в состав Украины Крым не был исключен из границ Российской Федерации, как того требовала Конституция СССР, РСФСР и УССР.

- Уже только на этом основании Россия вправе оспаривать присвоение Украиной своего имущества, земель, природных ресурсов, включая нефть и газ. Второе: вся собственность, в том числе и расположенная на территории Крыма, после раздела Советского Союза была присвоена Украиной в одностороннем порядке. Никто никакой ее оценки не делал. Вышли из СССР - присвоили все расположенное на своей территории имущество, - отмечает председатель Госсовета.

Третий момент - после проведения Общекрымского референдума 2014 года полуостров перестал быть частью Украины.

Также Константинов заявил, что действия украинских властей после присоединения Крыма к России нанесли «колоссальный многомиллиардный ущерб» республике и городу Севастополю, учитывая транспортную, водную, энергетическую и продуктовую блокады, а еще хищение средств с банковских счетов крымчан.

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обвинения, выдвинутые против него украинской прокуратурой, «новостями из сумасшедшего дома». По его словам, украинские чиновники «демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Новости из сумасшедшего дома»: Глава Крыма оценил обвинения Киева в нарушении законов войны

Накануне украинская прокуратура выдвинула ряд претензий руководству республики (подробнее)

В Крыму ответили на обвинения Украины против глав Совмина и Госсовета республики

Киев подозревает Сергея Аксенова и Владимира Константинова в нарушении законов войны (подробнее)

Годовщина Корсуньской трагедии: Что на самом деле случилось с крымчанами 20 февраля 2014 года

Участник «Антимайдана» Александр Бочкарев в эфире радио «Комсомольская правда-Крым» (подробнее)

Аксенов назвал «распилом бюджета» желание Украины достроить дамбу, перекрывающую воду в Крым

Устойчивое водоснабжение полуострова будет обеспечено и без участия Украины (подробнее)