«Новости из сумасшедшего дома»: Глава Крыма оценил обвинения Киева в нарушении законов войны

Украинская прокуратура обвинила Сергея Аксенова в «нарушении законов и обычаев войны». Фото: пресс-служба правительства РК

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал обвинения, выдвинутые против него украинской прокуратурой, «новостями из сумасшедшего дома».

Ранее несуществующая «прокуратура АР Крым и города Севастополя», которая находится на Украине, предъявила обвинения главе Госсовета и главе Совмина Крыма. Обвинения выдвинули по ч. 1 ст. 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). В частности шла речь о «присвоении общественного имущества», которое произошло в Крыму в 2014 году, когда на полуострове начали национализировать предприятия. Это касается, по данным Киева, винзавода «Массандра», «Черноморнефтегаза» и «Международного детского центра «Артек».

- Фейковая прокуратура несуществующей автономной республики Крым обвинила меня и председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в «нарушении законов и обычаев ведения войны». Это новости из сумасшедшего дома. Похоже, ошалевшие украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков. Мы никакой войны с Украиной не ведем, она идет только в головах и в кабинетах этих персонажей, - заявил Аксенов.

По его словам, в Крыму успешно развиваются экономика, инфраструктура, социальная сфера, строятся уникальные объекты. А это никак нельзя назвать «преступными» действиями. Также очевидны «результаты действий нацистского режима» на Украине, которому служат «фейковые прокуроры»:

- В стране идет гражданская война с тысячами погибших, произвол и беззаконие, экономика уничтожена, десятки миллионов людей ввергнуты в нищету. Именно Украина нарушает главный закон войны - не трогать мирное население.

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