Маленькая девочка Надя все свое детство провела в Симферополе. Она и не думала, что однажды станет одной из самых известных звезд украинского шоу-бизнеса, в инстаграме за ней будет следить 5 миллионов пар глаз, а ее песни будут занимать первые строчки в музыкальных чартах.Надежда Дорофеева, больше известная как солистка группы «Время и Стекло», смогла из обычной провинциальной простушки стать обворожительной красоткой и влюбить в себя огромную аудиторию поклонников. Но известно ли нам, как выглядела певица до того, как стала популярной? «Комсомолка» собрала редкие фотографии красотки.Рыжие волосы, лицо, усеянное конопушками, и искренняя улыбка почти на каждой фотографии. Певица Дорофеева родилась и выросла в Симферополе. И несмотря на то, что ее мама врач, а папа военный, девочка решила выбрать свой собственный путь и с самого детства мечтала о грандиозной карьере артистки. Ходила в музыкальную школу, потом на вокал и танцы, выступала на всех конкурсах страны, и мечта сбылась. Уже как 10 лет девушка является одной из самых известных артисток в России и на Украине.Дорофеева много раз участвовала в разных рекламных проектах. Благодаря ее красоте и модельной внешности она была лицом многих косметических брендов, а ее пикантные фото разбирали на обложки мужские журналы.Хоть Наде уже давно не 18, но откровенных фотографий она не чурается. В инстаграме регулярно дразнит своих подписчиков провоцирующими кадрами.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я в раю»: Звезды отечественной эстрады массово поехали в КрымПока отдых за границей под запретом, артисты штурмуют Черноморское побережье (подробнее)В Крым Илья Авербух приехал отдыхать с Елизаветой АрзамасовойОт влюбленной пары родители юных фигуристов в восторге – видят их повсюду вместе (подробнее)