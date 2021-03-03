«Я хотел жить и работать в Крыму»: Известного сыровара лишают фермы и земли в Белогорске

Ферму предприниматель из Екатеринбурга построил в Крыму в 2017 году. Фото: Из архива Дениса Ваньжа. Фото: Из архива Дениса Ваньжа

Предприниматель из Екатеринбурга, который приехал в Белогорский район Крыма со своей семьей и создал тут сыроварню, может остаться у разбитого корыта. У фермера могут отнять участок земли вместе со всем нажитым. Денис Ваньжа уверяет, что купил на полуострове землю по всем законам РФ, но Министерство имущественных и земельных отношений РК так не считает.

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- В Министерстве думают, что я незаконно пользуюсь участком. Поэтому и хотят его изъять. Они ссылаются на то, что предыдущий собственник не имел права продавать эту землю. Хотя я ее купил еще в 2017 году и тогда министерство эту покупку согласовало, - говорит КП-Крым Ваньжа.

До этого у фермера была недвижимость в Екатеринбурге, Денис ее продал, расстался с должностью директора торговой компании и начал все с нуля.

- Я надеялся, что у меня есть право собственности и какая-то гарантия, что территорию не заберут. Но оказалось, что можно иметь на руках правоустанавливающие документы на землю и все равно ее лишиться! По мнению государства, продавать землю было запрещено. О судебном иске я узнал случайно и даже не получил повестку в суд. Пришло только сообщение о наложении ареста на участок, - сокрушается фермер.

На территории фермы Денис Ваньжа открыл небольшой магазин с молочными продуктами. Фото: Из архива Дениса Ваньжа

Предпринимателю пришлось в спешном порядке идти в суд Белогорска и знакомиться с материалами дела. Выяснилось, что он должен был явиться к Фемиде еще 18 января, но извещения об этом не получил.

- Когда к делу подключился мой юрист, оказалось, что пока никаких обвинений в мою сторону нет. Есть только желание отобрать землю. За три года я создал в Крыму сыроварческое производство, получил гранд от Минсельхоза, а теперь все это требуют кому-то подарить? - сетует Ваньжа.

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Многодетная семья сыровара живет на том же участке, где расположена ферма. И если землю отсудят, то люди останутся на улице.

- Мне 41 год, я хотел жить и работать в Крыму. Многие инвесторы вдохновились моим примером и мы собирались расширяться, - уверяет предприниматель.

Дети фермера активно помогают ему по хозяйству. Фото: Из архива Дениса Ваньжа

Сегодня Денису предлагают согласиться с иском, передать государству свою землю, а потом выкупить ее по новым правилам.

В Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма до сих пор не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Редакция КП направил в ведомство информационный запрос, но ответа пока не получила.

Пока власти медлят с ответами, к этой странной истории подключился известный на всю страну сыровар Олег Сирота. Он обратился за помощью к главе Крыма Сергею Аксенову, которого попросил помочь семье фермера сохранить дело всей жизни.

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