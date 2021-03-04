Пухленькие губы и милое личико: Как выглядела Эвелина Бледанс до своей популярности

Харизматичная актриса давно пришлась россиянам по душе. Фото: Эвелина Бледанс / Инстаграм

Маленькая Эвелина родилась и выросла на берегу Черного моря. Будущая актриса все детство и юношеские годы провела в Ялте, а позже уехала в Петербург, чтобы получить актерское образование. Сейчас Эвелина Бледанс одна их самых знаменитых артисток России. Ее часто приглашают на модные показы и светские вечеринки, а в инстаграме за ней следят почти два миллиона поклонников.

Пухлые губки, милое личико и ярко-голубые глаза. Такой Эвелина была в далеких 70-х. Фото: Эвелина Бледанс / Инстаграм

Харизматичная актриса давно пришлась зрителям по душе. Сначала Бледанс покоряла мир кинематографии и театра, а позже завела свой блог в инстаграме и стала матерым блогером.

Сейчас Эвелина Бледанс одна их самых знаменитых артисток России. Фото: Эвелина Бледанс / Инстаграм

В свои 51 Эвелина очень хорошо выглядит, но известно ли нам, какой была звезда до того, как стала популярной? «Комсомолка» собрала фотографии знаменитости с самого детства.

Свои давние архивные фотографии артистка часто выкладывает в свой инстаграм. Фото: Эвелина Бледанс / Инстаграм

Бледанс часто экспериментировала с длиной волос. Фото: Эвелина Бледанс / Инстаграм

Пухлые губки, милое личико и ярко-голубые глаза. Такой Эвелина была в далеких 70-х. Уже позже девушка начала делать акцент на своей природной сексуальности и перестала стеснятся откровенных нарядов. Все началось с «Маски шоу», в котором ей досталась роль соблазнительной медсестры. Но даже спустя тридцать лет стиль актрисы не изменился. В Instagram Бледанс до сих пор продолжают появляться провокационные фотографии, а в постах она обещает, что еще долго будет радовать подписчиков подобными снимками.

С 20 лет девушка начала подчеркивать свою природную сексуальность. Фото: Эвелина Бледанс / Инстаграм

51-летняя звезда даже поддержала капитана сборной России по футболу, игрока футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбу, который оказался в эпицентре громкого сексуального скандала.

Фанаты часто пытаются разгадать загадку вечной молодости Эвелины. Фото: Эвелина Бледанс / Инстаграм

Инстаграм Бледанс регулярно пестрит откровенными фотографиями. Но при этом ей удается сохранять образ успешной телеведущей, актрисы театра и кино и матери двоих сыновей.

Инстаграм Бледанс регулярно пестрит откровенными фотографиями. Фото: Эвелина Бледанс / Инстаграм

Женщина отрицает, что когда-то прибегала к услугам пластических хирургов, но фанаты часто пытаются разгадать загадку вечной молодости Эвелины.

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