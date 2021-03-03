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Политика

В Госсовете Крыма ответили на призывы Зеленского об усилении антироссийских санкций

Крымские политики считают, что президент Украины играет по правилам США
Александр Савин
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По мнению Зеленского, вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня

По мнению Зеленского, вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня

Фото: из архива "КП"

Сегодня, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз усилить антироссийские санкции. Политик считает, что такие действия станут толчком к «возвращению» Крыма. В Крыму расценили его слова, как подачку США.

- Нужно предпринимать действенные шаги. Поэтому стоит вынести вопрос Крыма на международную повестку дня. За нарушение прав человека ЕС недавно принял новый санкционный режим. В свою очередь я предложил ввести такие же санкции против лиц, которые создали беспредел на оккупированном полуострове, - сообщил Зеленский.

Первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс прокомментировал КП-Крым слова украинского президента.

- Владимир Зеленский - талантливый артист. Но он так и не поймет политической составляющей и играет по лекалам, которые нарисовали США. Я бы ему порекомендовал отбросить все эти глупости и заняться вопросами налаживания добрососедских отношений с Россией. Признать, что Крым является частью РФ и на этом поставить точку, - заявил Фикс.

Политик сказал, что об аннексии республики не может быть и речи, так как Украина не предприняла никаких попыток защитить республику и отстоять украинский суверенитет Крыма.

- Скоро мы будем отмечать седьмую годовщину вхождения Крыма в состав РФ. В связи с этим я бы хотел задать несколько вопросов президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как наказали тех людей, которые устроили нам водную, энергетическую, транспортную и продовольственную блокаду? Если он по-настоящему любит Крым, как говорит об этом, и он отстаивает украинский статус республики - он должен ответить на эти вопросы, - заключил заместитель председателя Госсовета РК.

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