Скейтплощадка и питьевой фонтан: Как может выглядеть площадь им. Ленина в Симферополе после ремонта

На площади хотят сделать зоны для отдыха и активного препровождения. Фото: архитектурное бюро "ok_architects"

В этом году в Симферополе планируется благоустроить площадь имени Ленина. Администрация провела опрос среди местного населения и узнала у горожан, какой они хотят видеть главную площадь после реконструкции. Симферопольцы ответили прямо - в центре столицы им не хватает мест для отдыха, зелени и исторического фонтана.

«Комсомолка» связалась с архитекторами бюро «ok_architects», которые по заказу администрации разрабатывали концепцию благоустройства площади им. Ленина, и узнала, как может преобразиться центральная часть города.

КРУПНАЯ ПЛИТКА И ГАЗОНЫ

Одним из проектов предусмотрена укладка крупномасштабной плитки и новых ступеней, которые будут созданы по аналогии с материалами 50-х годов. По мнению архитекторов, это обеспечит не только физический, но и визуальный комфорт для человека.

- Часть плитки будет контрастного красного и зеленого цвета. Красные - выступят в роли пуфиков для сидения, зеленые - станут газоном. Кроме того, в плитку будут вмонтированы светильники. Часть ступеней оборудуют местами для отдыха, - говорит КП-Крым руководитель архитектурного бюро Илья Ободовский.

На площадь Ленина хотят вернуть крупную тротуарную плитку. Фото: архитектурное бюро "ok_architects"

НА ПЛОЩАДИ ВНОВЬ ПОЯВИТСЯ ФОНТАН

Архитекторы предложили воссоздать существовавший когда-то на площади питьевой фонтан. Так как он был значимым атрибутом для горожан, его возвращение должно стать актуальной идеей проекта. Выполнен он будет из алюминия, чтобы перекликаться с вставками на фасаде музыкального театра.

Фото: архитектурное бюро "ok_architects"

Все зеленые насаждения не только сохранят, но и добавят к ним новые. Деревья станут своеобразным занавесом от громкой дороги.

- Напротив здания Совмина хотим сформировать аллею флагштоков. Там можно будет проводить открытые уличные мероприятия, например, награждения, праздники и встречи. Со стороны улицы Севастопольской планируем сделать парковку и создать зеленый буфер, который представляет собой пешеходный коридор с нишами, где поставим лавочки, - добавляет специалист.

СКЕЙТПЛОЩАДКА И ИНСТАЛЛЯЦИИ

А вот напротив входа в музтеатр может появиться павильон из металлических трубок и полупрозрачного поликарбоната. Он будет служить теневым навесом и местом отдыха с качелями. Неподалеку хотят обустроить детскую игровую площадку.

Схема реконструируемой площади им. Ленина. Фото: архитектурное бюро "ok_architects"

- Вдоль северного фасада театра предлагаем сформировать сухой фонтан. Это даст дополнительную возможность получить прохладу в жаркий день. На площадке со стороны проспекта Кирова появится безопасная площадка для скейтеров. Это позволит не только привнести разнообразие в неиспользуемую городскую площадь, но и пересмотреть место для занятий спортом у молодежи, - объясняет Ободовский.

Около памятника Ленину может появиться скейтплощадка. Фото: архитектурное бюро "ok_architects"

В целом проект визуализации обновленной площади согласован с властями. Остался вопрос с созданием проекта и технической документацией. Сроки сжатые, поэтому начало работ уже не за горами.

В администрации пока не приоткрывают занавес и не рассказывают, когда конкретно начнутся работы по благоустройству главной площади столицы и сколько денег на это потратят.

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