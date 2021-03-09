Залезла за куском сала на дерево: В Крыму сняли забавное видео c лисой в главной роли

Лиса отлично смотрится в кадре. Видео: кадр видео Татьяна Жеребцова/My-Mriya Crimea Wildlife/Youtube

Крымская лисичка так и метит в звезды Youtube, лишний раз доказывая, что она не зря главная героиня многочисленных сказок и басен. Еще не утихли на просторах интернета восторги от видео, где рыжая мастерски снимает с веток кусочки шпика, развешанные для птах, как уже появилось продолжение.

«Лиса ворует сало на дереве - 2» - так назвали авторы свой новый замечательный видеоролик.

Фотограф-анималист Татьяна Жеребцова рассказала на своей странице ВКонтакте, что Патрикеевна снова «обчистила» кормушку для приманки пернатых. Причем удалось знатокам природы зафиксировать все детали дерзкого преступления, которое прошло в два этапа. Основной сюжет о том, как сало было украдено, а дополнительный - о контрольном визите, чтобы проверить нет ли еще одного такого лакомого кусочка.

- Самое забавное, что лиса убежав со вторым куском сала, спустя минут 10 вернулась, - рассказала Жеребцова. - Не особо обращая внимание на то, что мы ее снимали на телефон, плутовка проверила не выросло ли на дерево новое сало.

Пользователей соцсетей видео умилило: «Басню Крылова «Ворона и лисица» срочно нужно переписать: рыжая взбирается на дерево и отбирает сыр у птицы»; «У вас там в Крыму редкая птица завелась! И кустарник уникальный - салом плодоносит!»; «Мыши с птицами в целости, а лиса сытая».

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