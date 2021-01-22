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Под Симферополем дикая лиса залезла на дерево ради куска сала

Рыжая плутовка шесть лет воровала еду для птиц
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Лиса сделала все, чтобы добыть кусок сала. Фото: WildLife Photo (my_mriya) my-mriya.livejournal.com

Лиса сделала все, чтобы добыть кусок сала. Фото: WildLife Photo (my_mriya) my-mriya.livejournal.com

Патрикеевна - излюбленный герой сказок и анекдотов. Лавры зверюшке достались за недюжинную хитрость и смекалку. И вот очередное подтверждение интеллекта и отличных физических данных рыженькой плутовки - уникальное видео, которое автор разместил в интернете.

В Крыму любители живности организовали для птиц «столовую», чтобы помочь им пережить холодное время года и заодно сделать красивые фотографии. Но вот незадача - несоленое свиное сало, которое для пернатых развешивали на кустах и деревьях, стало пропадать.

- Шесть лет кто-то регулярно воровал сало, которое мы развешивали для птиц на кормушке, - пишет автор видео на своей странице в livejournal. - Мы ломали голову, кто же это мог быть. Круг подозреваемых был велик: местные бродячие собаки, лисы, куницы, вороны или сойки и даже местный пастух. Ставить фото-ловушку не хотели, потому как боялись, что ее также постигнет участь сала.

Сколько бы веревочке не виться: «грабителя» удалось прихватить на горячем.

- За салом пришла лиса. Все ее внимание было приковано к манящему куску сала, она даже не обращала внимание на щелчки фотоаппарата. Рыжая попыталась достать его с земли, однако явно не могла дотянуться, - продолжает фотограф.

Зверюшка пропала из вида на какое-то время, а затем ее уже заметили забравшейся на куст с заветным куском сала.

- Я решила обнаглеть (чем я хуже этой бандитки) и выставила телефон наружу. Лисе было все равно, - пишет автор видео.

Пытаясь стащить сало, рыжая падала с веток, но затем вновь забиралась наверх. В итоге сломала ветку с куском шпика. Таким же образом лисичка-сестричка «обчистила» еще одни куст, где висел другой кусок.

Нужно отметить, что Крым изрядно завалило снегом и наши братья меньшие нуждаются в помощи.

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