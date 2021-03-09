Грустный и никому не нужный: Лабрадор Мартин из Крыма остался на улице после смерти хозяина

Мартин терпеливо ждет, пока его заберут в дом новые хозяева. Фото: группа «Породистые животные ищут дом (Крым)» в соцсети «ВКонтакте»

Грустная история произошла в Ялте - люди заметили живущего на улице породистого пса, который терпеливо ждал хозяина. Лабрадор молочного окраса смотрел на каждого прохожего с надеждой и верой, что вот-вот его заберут в теплый дом и обнимут. А ведь совсем недавно пес по кличке Мартин был окутан заботой и любовью, но за мгновение все изменилось.

Хозяин Мартина снимал жилье в курортном городе. Он сильно любил собаку, когда мог - выгуливал, баловал вкусностями. Однако на днях жизнь мужчины резко оборвалась. Владельцы квартиры собрали его вещи и выбросили, как и пса, который остался жить на улице.

Теперь милое домашнее животное круглые сутки лежит на одном месте и грустит. Мартину неравнодушные ялтинцы сделали импровизированную кроватку из старого дивана, куда подстелили одеяло. Иногда лабрадору приносят еду и воду.

В соцсетях местные жители пытаются найти Мартину новый дом, чтобы животное вновь обрело хозяина.

- Срочно пристраивается, времени совсем мало. Мужчина жил с собакой на съемном жилье. Родных нет. Собаку девать некуда. Может у вас есть место для него? Он спокойный, в еде не прихотливый, очень добрый пес, - пишут в группе «Породистые животные ищут дом (Крым)» во «ВКонтакте».

За день на объявление никто не отозвался. Собака продолжает ночевать на улице. Если вы хотите подарить Мартину новый дом и любовь - обращайтесь по номеру: +7 (978) 950-15-03, (Мария).

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