Хатико из Судака: Пес второй год ждет умершего хозяина

Собака ждет хозяина. Фото: Светлана Миколайчук/VK

Трогательный пост появился в одном из крымских пабликов.

Псу нужен новый дом. Фото: Светлана Миколайчук/VK

- Как страшно, как тяжело, когда хозяин уходит навсегда, а верная и преданная собака ждет его, несмотря ни на что, - рассказала Светлана Миколайчук, зоозащитник из Симферополя. - Хозяин умер в прошлом году, а пес каждый день, в любую погоду лежит на одном месте и всматривается в прохожих, надеясь увидеть и найти его. Жители соседних подкармливают его, но никто не забирает. Хороший и умный песель! Помогите найти дом местному Хатико из Судака! Звоните по телефону +7 (978) 849-29-96 (Татьяна).

Пользователи соцсети прокомментировали пост: «Это поселок Уютное?! Если я не ошибаюсь, то хозяин не умер – просто продали. Песика зовут Агат. Он очень добрый, летом за солнечным зайчиком бегал, когда хозяин с ним играл!»; «Пес в Судаке живет, так написано же»; «Хороший овчара и молодой еще. Надеюсь, что найдется заботливый и добрый человек, который заберет его с улицы».

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