Висит на трех креплениях вместо шести: Туманный колокол Херсонеса будут реставрировать

Специалисты займутся реставрацией объекта в текущем году Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Севастополе в текущем году планируют отреставрировать главную достопримечательность Херсонеса - туманный колокол. Ранее фотографии концепции реконструкции опубликовали различные крымские СМИ. Севастопольцы стали активно обсуждать изображения, многим проект не понравился. Людей не устраивает осовремененный вид исторического памятника.

Первоначальный вид концепции реконструкции туманного колокола. Фото: проект ООО «НПО “Экспо Cервис Профи”» реконструкции Туманного колокола

ПРОЕКТ НЕ ОБСУЖДАЛИ ЭКСПЕРТЫ

Однако КП-Крым стало известно, что данная концепция реконструкции еще не обсуждали эксперты, в проект не вносились правки, а поэтому о конечном виде визуализации говорить еще очень рано.

- То, что ранее опубликовали журналисты - это первая версия проекта, не прошедшая обсуждений, уточнений, экспертный и научно-методический совет. Корреспонденты получили этот проект не благодаря официальному запросу, а это говорит о некорректной работе, - рассказал «Комсомолке» представитель Фонда гуманитарных проектов «Моя история» Александр Тарасов.

ОСНОВАНИЕ КОЛОКОЛА НАЧАЛО РЖАВЕТЬ

В 2020 году было проведено обследование колокола, в результате которого специалисты обнаружили существенные повреждения, влияющие на его дальнейшую судьбу.

- У колокола есть так называемая корона - это система подвеса к крепкому основанию, в данном случае - к балке. В начале 21 века это основание было повреждено, из шести частей три были отломаны и утрачены. Сейчас символ Херсонеса висит на креплении, которое держится лишь на половине необходимой системы. Кроме того, балка, на которой подвешен колокол, сильно ржавеет и нуждается либо в обновлении, либо в антикоррозийной обработке, - добавил Тарасов.

Основание колокола поржавело и требует реставрации. Фото: Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес таврический"

ИСКОННЫЙ ВИД ОБЪЕКТА СОХРАНИТСЯ

Под весом исторического объекта осаживается грунт и основа, на которую опирается балка. Вся конструкция нуждается в укреплении. Напомним, сам колокол весит 5 тысяч 616 килограммов.

- Задача любой реставрации - сохранить первоначальный исторический вид. Мы планируем провести работы таким образом, чтобы оставить все элементы в исконном виде, даже если потребуется менять некоторые детали, - разъяснил представитель фонда.

КОЛОКОЛ ОЧИСТЯТ

Также в проекте есть предложение о благоустройстве прилегающей к достопримечательности территории. Специалисты предлагают сделать там красивый постамент, укрепить пилоны, поставить красивые перила. Реставрация предполагает и работу с колоколом - его хотят очистить.

- 10 марта состоится заседание научно-методической экспертной комиссии, где специалисты предложат свои доработки, уточнения и выскажут мнение по поводу проекта. До этого обсуждать визуализацию проекта было бессмысленно, - ответил Тарасов.

Напомним, ранее в сети появились фотографии реконструкции и благоустройства территории туманного колокола. На них указано, что территорию устелют брусчаткой, а к памятнику проложат деревянный настил. Также СМИ писали о возведении нового ограждения, смотровой площадки и мини-экспозиции под объектом.

Проект по заказу выполняла московская организация «Экспо Cервис Профи».

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