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Общество

Почему около симферопольского МРЭО скапливаются огромные очереди

Сотрудники ГИБДД объяснили, как быстро и удобно получить услуги управления
Светлана Родина
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Люди стоят в очереди часами, чтобы получить талон

Люди стоят в очереди часами, чтобы получить талон

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Каждое утро перед симферопольским МРЭО собирается огромная толпа людей, которые пытаются получить талоны на предоставление услуг - регистрацию номеров, получение прав, постановку машины на учет. Но далеко не у всех получается решить свой вопрос за один рабочий день. Люди жалуются, что по свободной очереди документы принимают лишь в трех окошках, а другие работают по предварительной записи, либо по записи с сайта Госуслуги.

- Брать талон на определенную дату нужно за две недели. Талон выдают на определенное время, но в итоге все равно приходится стоять в очереди. Некоторые туда с ночи приезжают, чтобы занять очередь на текущий день. Делается список, минимум 30-40 человек оставляют там свои данные и потом, в 9.00, когда открывается МРЭО, люди начинают бежать за талонами. Все толкаются, дерутся, орут, - рассказывает КП-Крым симферополец Леонид Мельников.

Один человек составляет списки очереди, где люди вписывают свои ФИО для получения талона

Один человек составляет списки очереди, где люди вписывают свои ФИО для получения талона

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Мужчина жалуется, что сперва он две недели ждал свой талон, чтобы сдать экзамен в ГАИ, а теперь ему еще две недели нужно ждать, чтобы получить права. По словам Мельникова, за один день получить услугу невозможно.

- Кроме того, у специалистов часто зависает база. А ведь люди отпрашиваются с работы и вынуждены часами ждать. После обеда очереди рассасываются, но специалисты не принимают без талона, - сокрушается Леонид.

Так как у крымчан скопилось много вопросов относительно работы МРЭО, его руководство решило разъяснить гражданам, как им лучше всего получить услугу.

Начальник МРЭО ГИБДД МВД по РК Владимир Владюк объясняет «Комсомолке»:

- У инспектора есть список людей, которые записались на определенное время и дату. Человек показывает документы и проходит. Тот, кто не записывался - уходит в живую очередь. Также имеется предварительная запись. Но через Госуслуги записаться проще всего, неделями ждать не нужно, это не правда. В очереди стоят те, кто пришел на определенное время. Всего в день мы принимаем 200-240 человек.

Специалист МРЭО при входе выдает людям талоны на предоставление услуг

Специалист МРЭО при входе выдает людям талоны на предоставление услуг

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Сайтом Госуслуг люди пользуются активно - записываются для постановки на учет транспорта или его снятия, для изменения анкетных данных, замены государственных регистрационных знаков, внесения изменений в конструкцию транспортного средства, в случае утери регистрационных или водительских документов. Оплатить все это можно там же, при том со скидкой в 30%.

- Три окна у нас работают по записи через Госуслуги - специалисты могут принять до 93 человек в день. Три окна отводятся для живой очереди и одно - для предварительной записи. На живую очередь в день также дают примерно 90 талонов. Если с документами все в порядке, то одного человека в среднем принимаем за 15 минут, - отмечает начальник МРЭО.

В день специалист МРЭО успевает предоставить услугу 30-ти людям

В день специалист МРЭО успевает предоставить услугу 30-ти людям

Фото: Елена ЛЕЛЮК

В месяц управление принимает около 4 тысячи человек. Услуги могут получить люди со всей России - привязки к месту регистрации нет.

Владимир Владюк обращается к гражданам с просьбой заранее планировать поход в МРЭО и записываться через сайт Госуслуг. Так никому не потребуется часами стоять в очереди за талоном.

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