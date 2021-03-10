Почему около симферопольского МРЭО скапливаются огромные очереди

Люди стоят в очереди часами, чтобы получить талон Фото: Елена ЛЕЛЮК

Каждое утро перед симферопольским МРЭО собирается огромная толпа людей, которые пытаются получить талоны на предоставление услуг - регистрацию номеров, получение прав, постановку машины на учет. Но далеко не у всех получается решить свой вопрос за один рабочий день. Люди жалуются, что по свободной очереди документы принимают лишь в трех окошках, а другие работают по предварительной записи, либо по записи с сайта Госуслуги.

- Брать талон на определенную дату нужно за две недели. Талон выдают на определенное время, но в итоге все равно приходится стоять в очереди. Некоторые туда с ночи приезжают, чтобы занять очередь на текущий день. Делается список, минимум 30-40 человек оставляют там свои данные и потом, в 9.00, когда открывается МРЭО, люди начинают бежать за талонами. Все толкаются, дерутся, орут, - рассказывает КП-Крым симферополец Леонид Мельников.

Один человек составляет списки очереди, где люди вписывают свои ФИО для получения талона Фото: Елена ЛЕЛЮК

Мужчина жалуется, что сперва он две недели ждал свой талон, чтобы сдать экзамен в ГАИ, а теперь ему еще две недели нужно ждать, чтобы получить права. По словам Мельникова, за один день получить услугу невозможно.

- Кроме того, у специалистов часто зависает база. А ведь люди отпрашиваются с работы и вынуждены часами ждать. После обеда очереди рассасываются, но специалисты не принимают без талона, - сокрушается Леонид.

Так как у крымчан скопилось много вопросов относительно работы МРЭО, его руководство решило разъяснить гражданам, как им лучше всего получить услугу.

Начальник МРЭО ГИБДД МВД по РК Владимир Владюк объясняет «Комсомолке»:

- У инспектора есть список людей, которые записались на определенное время и дату. Человек показывает документы и проходит. Тот, кто не записывался - уходит в живую очередь. Также имеется предварительная запись. Но через Госуслуги записаться проще всего, неделями ждать не нужно, это не правда. В очереди стоят те, кто пришел на определенное время. Всего в день мы принимаем 200-240 человек.

Специалист МРЭО при входе выдает людям талоны на предоставление услуг Фото: Елена ЛЕЛЮК

Сайтом Госуслуг люди пользуются активно - записываются для постановки на учет транспорта или его снятия, для изменения анкетных данных, замены государственных регистрационных знаков, внесения изменений в конструкцию транспортного средства, в случае утери регистрационных или водительских документов. Оплатить все это можно там же, при том со скидкой в 30%.

- Три окна у нас работают по записи через Госуслуги - специалисты могут принять до 93 человек в день. Три окна отводятся для живой очереди и одно - для предварительной записи. На живую очередь в день также дают примерно 90 талонов. Если с документами все в порядке, то одного человека в среднем принимаем за 15 минут, - отмечает начальник МРЭО.

В день специалист МРЭО успевает предоставить услугу 30-ти людям Фото: Елена ЛЕЛЮК

В месяц управление принимает около 4 тысячи человек. Услуги могут получить люди со всей России - привязки к месту регистрации нет.

Владимир Владюк обращается к гражданам с просьбой заранее планировать поход в МРЭО и записываться через сайт Госуслуг. Так никому не потребуется часами стоять в очереди за талоном.

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