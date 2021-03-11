Никаких стеклопакетов: что ждет туманный колокол Херсонеса после реставрации

Колокол ждет реставрация, которая подразумевает смену крепления. Фото: Фонд «Моя история»

Вчера, 10 марта, эксперты совета фонд «Моя история» обсудили проект реставрации символа древнего Херсонеса - «Туманного колокола». На встрече специалистам впервые официально презентовали проект реконструкции памятника. Визуализацию работ по восстановлению колокола по заказу фонда выполнила организация «НПО Экспо Cервис Профи».

Сотрудники «Южсейсомстрой» рассказали, что сейчас Туманный колокол находится в аварийном состоянии. Планируется восстановить крепление исторического объекта, сделать прочнее опорные каменные колонны, траверсы, а также очистить сам купол.

Ранее колокол висел на 6 креплениях. Фото: Фонд «Моя история»

Сейчас колокол держат лишь три крепления. Фото: Фонд «Моя история»

Также подрядчик предлагает провести гидроизоляцию фундамента конструкции и водоотведение от нее. В результате реставрации площадка возле колокола будет соответствовать мировым современным требованиям доступности и безопасности.

В качестве исходного варианта участники обсуждения выбрали состояние колокола на момент 1986 года.

- Были высказаны предложения об уточнении охранных границ памятника и сохранения его «патины». Фонд учтет предложения экспертов и доработает проект. После чего на повторное обсуждение вынесем еще несколько вариантов визуализации, - рассказал председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин.

Территорию, окружающую колокол, благоустроят. Но специалисты заявили, что ранее в некоторых онлайн-СМИ Севастополя публиковалась недостоверная информация по этому поводу.

- В проекте не будут использованы стеклопакеты и пластиковые элементы. После реставрации объект отлично впишется в исторический облик Херсонеса, как один из главных символов Севастополя и получит необходимый уход и благоустройство, - заключили представители фонда.

Напомним, ранее некоторые СМИ опубликовали визуализацию реставрации Туманного колокола. Журналисты написали, что в соответствии с проектом подрядчики сделают мини-экспозицию под объектом, где установят металлопластиковые двери. Но представитель Фонда гуманитарных проектов «Моя история» Александр Тарасов рассказал КП-Крым, что корреспонденты опубликовали первую версию проекта, не прошедшую обсуждений.

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