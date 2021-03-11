Министр культуры Крыма нецензурно выругалась на совещании правительства

Инцидент уже обсуждают в социальных сетях Фото: Архив "КП"

Конфузом министра культуры Крыма обернулась трансляция в прямом эфире совещания по реализации госпрограмм. Чиновница грубо выругалась в момент включения ее микрофона.

- ...твою мать, поставили, как обезьяне, - донеслось из динамиков возмущение Арины Новосельской.

- Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Вообще, что ли? Коллеги, это что такое? - отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов, присутствующий на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму.

Министр культуры принесла свои извинения и пояснила, что ненормативная лексика относилась к компьютерной технике, которая и подвела чиновницу. Тем не менее глава Крыма попросил провести служебное расследование.

Инцидент уже обсуждают в социальных сетях. Чаще всего комментаторы вспоминают анекдот советских времен, когда на звонок в Минкультуры с вопросом «алло, это прачечная» последовал нецензурный ответ в рифму с уточнением, куда конкретно попал звонящий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нецензурная брань в адрес полицейского стоила жителю Тульской области 25 тысяч рублей

Мужчина оскорбил стража порядка в присутствии его коллеги и медработников (подробнее)

В Ялте пьяные туристы напали на таксиста

Водителя спасли девушки, заснявшие инцидент на камеру (подробнее)