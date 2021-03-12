Эксперт оценил «Стратегию по деоккупации Крыма», принятую на Украине

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года Фото: Архив "КП"

Проект «Стратегии по деоккупации Крыма и Севастополя», принятый Советом национальной безопасности Украины, не принесет вреда или пользы для России и полуострова. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «стратегию по деоккупации» должны были принять в Киеве еще в 2014 году. Этот документ, по словам Кулебы, необходим для объединения усилий стран-союзников на международной площадке «Крымская платформа». Глава МИДа полагает, что партнеры расценят это как «четкий сигнал». Мол, власти Киева не только призывают вернуть Крым, но и выполняют «системную работу» в этом направлении.

- Сотрясать воздух - это главное достоинство украинских чиновников, они часто тратят свои ресурсы именно на это, - отмечает политолог Владимир Джаралла. - Практической пользы или вреда от этого документа не будет до тех пор, пока сильна Россия. А наша страна, по счастью, в отличие от Украины, показывает сильное развитие. Соседи же, как мы видим, лишь перескакивают из одного кризиса к другому.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года, когда во время референдума большинство жителей полуострова проголосовали за этот вариант. В ответ европейские страны и США отказались признать российский Крым и ввели санкции. Украинцы же называют присоединение Крыма к России «аннексией».

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