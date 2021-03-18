«Огонь!»: В Крыму запустили Бештерек-Зуйский водовод

Заработала две скважины. Фото: кадр видео телеканала Крым 24

18 марта, в День воссоединения Крыма с Российской Федерацией, произошел запуск первых двух скважин, которые будут наполнять Бештерек-Зуйский водовод.

Живительная влага, а это около 4 000 кубометров воды в сутки, что хватит для обеспечения нужд 25 000 человек, начала поступать в столицу Республику Крым – Симферополь. Общая стоимость масштабного проекта - 1,7 миллиарда рублей.

Пока мощные насосы с глубины 430 метров откачивают воду в двух артезианских скважинах, всего же скважин одиннадцать. Через два месяца важный для Крыма объект заработает на полную мощь.

- После ввода всех скважин, мы обеспечим не менее 100 000 симферопольцев, - заявил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Запустил Бештерек-Зуйского водозабор президент России Владимир Путин. Руководитель страны дал команду о вводе нового объекта в эксплуатацию в режиме видеосвязи.

- Владимир Владимирович, разрешите запустить насосную станцию? -обратился к президенту глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Да, - прозвучал краткий и лаконичный ответ.

- Огонь! – отдал команду глава республики Сергей Аксенов.

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