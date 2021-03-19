Ущерб в 150 миллионов: На экс-заместителя главы Госкомрегистра Крыма завели уголовное дело

Предполагаемое мошенничество произошло в 2018 году. Фото: Следком РФ по РК и Севастополю

Против бывшего зампредседателя Госкомрегистра Крыма, начальника Ялтинского городского управления возбуждено уголовное дело. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.

- Зампредседателя в 2018 году незаконно дала своему сотруднику указание действовать в интересах индивидуального предпринимателя. Ее подчиненная зарегистрировала право собственности ИП на земельный участок в Ялте, занимающий 2 тысячи квадратных метров. Также в частные руки перешли размещенные на этой территории нежилые помещения. Ранее же они пребывали в собственности юрлица, - сообщили в Следкоме РФ по РК и Севастополю.

Позже и в Едином госреестре недвижимости появились информация, что право собственности на землю и помещения перешло от фирмы к индивидуальному предпринимателю. Запись появилась в базе на основании договоров купли-продажи.

- В итоге фирма, ранее владевшая участком, получила материальный ущерб на 150 миллионов рублей, - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело в настоящее время все еще расследуется.

По информации КП-Крым, задержанной чиновницей является бывший начальник ялтинского управления Госкомрегистра Наталья Бибикова. Была назначена на должность в феврале 2017 года. Имеет 20-летний опыт работы в учетно-регистрационной сфере России. Ранее занимала похожие должности в Ярославской области. В Крым приехала в 2017 году.

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