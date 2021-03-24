«Надеются на помощь Запада»: Политолог оценил введение санкций Украины против предприятий Крыма

Украина ввела санкции против «Черноморнефтегаза», «Массандры» и предприятия «Крымгазсети» Фото: Архив "КП"

Санкции, которые Украина ввела против крымских компаний, не смогут существенно затруднить их работу. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Денис Батурин.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых ограничениях в отношении российских компаний и чиновников. Также в санкционный список попали Дом отдыха «Прибрежный» ФСБ РФ, расположенный Крыму. Еще в списке филиалы производственно-аграрного объединения «Массандра», госпредприятия «Черноморнефтегаз» и «Крымгазсети».

Министерству внутренних дел Украины Зеленский поручил проинформировать страны запада о введении санкций и убедить сделать то же самое.

- При президенте Зеленском эта санкционная политика приобретает практически тотальный характер. Эти ограничения касаются все более широкого круга лиц, организаций и госструктур. В отношении крымских компаний санкции введены, чтобы и Запад тоже ввел ограничения, - отмечает политолог.

По словам Дениса Батурина, Украина надеется, что ограничения затруднят работу крымских компаний по части сотрудничества с зарубежными компаниями и российскими юрлицами, которые могут быть чувствительны санкциям из-за международных контрактов.

- При этом для крымских компаний и физлиц эти санкции не являются чем-то, что может препятствовать их деятельности, так как Крым работает в таком режиме уже не первый год, - заключил эксперт.

Напомним, западные страны и США начали вводить санкции против крымских и российских организаций и должностных лиц после того, как не признали присоединение полуострова к РФ в 2014 году.

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